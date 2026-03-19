순창 쉴랜드, ‘우수 웰니스 관광지’ 재선정
전북 순창 쉴랜드가 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정하는 ‘2026 우수 웰니스 관광지’에 이름을 올렸다.
19일 순창군에 따르면 쉴랜드는 2024년에 이어 올해 다시 선정됐다. 우수 웰니스 관광지는 건강·치유·휴식 중심의 관광 콘텐츠를 발굴하기 위한 사업으로, 국내 웰니스 관광 수준을 가늠하는 지표다.
평가는 푸드, 스테이, 뷰티·스파, 자연치유, 힐링·명상, 한방 등 6개 분야를 기준으로 진행됐으며, 기존 선정지 88개소를 대상으로 평가를 거쳐 최종 확정됐다.
쉴랜드는 자연 친화적 환경과 명상·요가 등 체험 프로그램을 운영하며 치유형 관광 콘텐츠에서 높은 평가를 받았다. 또 지역 농산물을 활용한 식단과 주민 참여형 프로그램을 통해 지역 연계 모델을 구축한 점도 반영됐다.
이번 선정으로 쉴랜드는 한국관광공사의 홍보, 관광상품 개발, 컨설팅 등 지원을 받게 된다.
순창군 관계자는 “웰니스 프로그램 운영 성과가 대외적으로 인정받은 것”이라며 “지역 특성을 반영한 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
순창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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