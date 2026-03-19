삭발한 김영환 충북지사 “승리하고 있다”
“도민 민심만 의탁할 처지”
컷오프 가처분 심문 23일
현역 광역단체장으로는 처음 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 19일 청주의 한 이용원에서 삭발을 했다.
김 지사는 이날 도청에서 기자들과 만나 “30년 정치인생 처음으로 삭발을 하게 됐다”면서 “충북 도민들의 민심만 의탁할 처지가 된 것 같다”고 말했다.
김 지사는 “역경 속에서 탄압에 굴하지 않고 무릎 꿇지 않고 살아왔던 당당함으로 의연하게 이 난관을 극복할 것”이라며 “잘못된 당의 결정과 정치인의 행태, 공권력의 무자비한 탄압은 국민 다수의 동의를 얻지 못할 것으로 생각한다. 그런 면에서 승리하고 있다고 생각한다”고 전했다.
김 지사는 “앞으로 어떤 일이 벌어질지 몰라 도청 공무원들과 작별 인사를 나눌 것”이라며 “앞으로 닥쳐올 일들에 대한 대비를 철저히 할 것”이라고 밝혔다.
김 지사는 앞서 자신의 페이스 북에 “민심은 누구도 막을 수 없다”며 “누가 감히 누구의 목을 치려 하는가”라고 적었다.
김 지사는 “나를 컷오프하 수 있는 사람은 오직 충북도민 뿐”이라며 “이를 알지 못한채 부화뇌동하며 부나방 같은 날갯짓을 해서는 안 된다”고 말했다.
김 지사는 “아직 우리에게는 희망이 있다”며 “우리의 절망이 곧 희망”이라고 전했다.
김 지사는 이른바 ‘혁신공천’에 대해 반발하고 있다. 김 지사는 “어떠한 경우라도 출마하겠다”는 강경한 입장이다.
김 지사가 국민의힘을 상대로 신청한 공천배제 효력정지 가처분 사건 심문기일은 오는 23일 오전 10시40분에 열린다.
전날 국민의힘 공천 파동과 관련해 선거운동 중단을 선언한 윤희근 전 경찰청장은 이날 “공정하고 당당한 경선을 통해 (충북지사) 최종 후보를 결정해야한다”고 제안했다. 충북지사 선거에 출마했던 조길형 전 충주시장은 예비후보에서 사퇴했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사