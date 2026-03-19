결국 지상군 투입되나…美 중동 전쟁에 미군 수천 명 추가 파병 검토
미국이 중동 지역에 수천명 규모의 자국 병력을 추가 파병하는 방안을 검토 중이라고 로이터통신이 18일(현지시간) 보도했다.
로이터는 미 정부 관계자 등을 인용해 미군이 대(對)이란 군사 작전의 다음 단계를 준비함에 따라 전력 강화를 위한 구체적인 증파 논의가 이뤄지고 있다고 전했다.
검토 중인 방안엔 원유 수송의 핵심 경로인 호르무즈 해협에서 유조선의 안전한 통항을 확보하는 임무가 포함됐다고 로이터는 보도했다.
이 임무는 주로 공군과 해군 전력을 통해 수행되지만, 이란 연안에 지상군을 배치하는 방안도 논의되는 것으로 알려졌다.
이란 석유 수출의 90%를 담당하는 핵심 허브인 하르그섬을 미군이 점령하기 위한 파병 논의도 진행중인 것으로 알려졌다.
미군은 지난 13일 이 섬의 군사 시설을 타격했다.
전문가들은 섬을 파괴하기보다 직접 통제하는 것이 전략적으로 미국에 유리할 수 있다고 보고 있다고 로이터는 전했다.
이란의 고농축 우라늄 재고를 확보하기 위해 미군 특수부대를 투입하는 고난도 작전 가능성도 거론됐다.
백악관 관계자는 익명을 전제로 “현재 지상군 투입에 대해 확정된 바는 없다”면서도 “트럼프 대통령은 모든 선택지를 열어두고 있다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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