이철우 경북지사 3선 도전…“경북이 대한민국 미래의 출발점”

경북의 미래를 바꿀 핵심 전략으로 ‘경북 대전환 10+1 프로젝트’ 추진 약속

연합뉴스 제공



이철우 경북지사가 19일 오전 경북도의회에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언했다.



이 지사는 “경북을 더 크게 도약시키고 대한민국에 지방시대를 활짝 열겠다”며 “경북이 대한민국 미래의 출발점이 되도록 도민들과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.



또 “지금 대한민국은 중대한 전환의 시기에 서 있으며, 수도권은 과밀과 경쟁 속에서 흔들리고 있고 지방은 소멸의 위기에 직면해 있다”며 “더 늦기 전에 국가 발전의 축을 수도권에서 지방으로 옮겨야 하고 그 시대적 과제를 완수하겠다”고 강조했다.



이 지사는 경북의 미래를 바꿀 핵심 전략으로 ‘경북 대전환 10+1 프로젝트’ 추진을 약속하면서 “단순한 정책이 아닌 경북과 대한민국의 구조를 바꾸는 전략”이라고 설명했다.



통합 신공항과 영일만항 중심으로 한 글로벌 물류체계 구축, 대구·경북을 하나의 경제권으로 연결하는 광역교통망 확충, 경북 투자청 설립과 100조원 투자유치, AI를 중심으로 반도체·이차전지·바이오·원자력 등 첨단산업 재설계, 북부권까지 첨단산업 기반을 확장하는 균형발전 전략 등을 제시했다.



또 농업의 K-푸드 산업 대전환, 관광·문화·콘텐츠 기반의 ‘먹고 놀고 즐기는’ 일자리 창출, 산불 피해지역 미래형 공간으로 재창조 등을 내걸었다.



이 지사는 20일 선관위에 예비후보로 등록하고 21일 선거사무소 개소식을 할 예정이다. 후원회장은 김석기 국회 외교통일위원장이 맡는다고 이 지사 측은 설명했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이철우 경북지사가 19일 오전 경북도의회에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언했다.이 지사는 “경북을 더 크게 도약시키고 대한민국에 지방시대를 활짝 열겠다”며 “경북이 대한민국 미래의 출발점이 되도록 도민들과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.또 “지금 대한민국은 중대한 전환의 시기에 서 있으며, 수도권은 과밀과 경쟁 속에서 흔들리고 있고 지방은 소멸의 위기에 직면해 있다”며 “더 늦기 전에 국가 발전의 축을 수도권에서 지방으로 옮겨야 하고 그 시대적 과제를 완수하겠다”고 강조했다.이 지사는 경북의 미래를 바꿀 핵심 전략으로 ‘경북 대전환 10+1 프로젝트’ 추진을 약속하면서 “단순한 정책이 아닌 경북과 대한민국의 구조를 바꾸는 전략”이라고 설명했다.통합 신공항과 영일만항 중심으로 한 글로벌 물류체계 구축, 대구·경북을 하나의 경제권으로 연결하는 광역교통망 확충, 경북 투자청 설립과 100조원 투자유치, AI를 중심으로 반도체·이차전지·바이오·원자력 등 첨단산업 재설계, 북부권까지 첨단산업 기반을 확장하는 균형발전 전략 등을 제시했다.또 농업의 K-푸드 산업 대전환, 관광·문화·콘텐츠 기반의 ‘먹고 놀고 즐기는’ 일자리 창출, 산불 피해지역 미래형 공간으로 재창조 등을 내걸었다.이 지사는 20일 선관위에 예비후보로 등록하고 21일 선거사무소 개소식을 할 예정이다. 후원회장은 김석기 국회 외교통일위원장이 맡는다고 이 지사 측은 설명했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지