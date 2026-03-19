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박결·안지현·허다빈, 바닥재 기업 (주)녹수와 서브 후원 계약

입력:2026-03-19 12:01
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바닥재 기업 ㈜녹수와 서브 후원 협약식을 체결한 뒤 선수들이 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 안지현, 박결, 고동환 대표, 허다빈). (주)녹수

박결, 안지현, 허다빈이 바닥재 기업 ㈜녹수(대표 고동환)와 서브 후원 계약을 체결했다.

박결은 KLPGA투어에서 10년 이상 꾸준하게 정규투어 활동을 이어‘K-10 클럽’ 멤버다. 안지현은 탄탄한 기본기와 안정적인 경기 운영으로 성장 가능성을 보여주고 있는 선수다. 허다빈은 2017년부터 KLPGA투어 무대에서 9년 이상 도전을 이어가고 있다.

녹수는 60년 이상 축적된 바닥공학 노하우와 신소재 기술력을 바탕으로 전 세계 50여 개국에서 품질과 기술력을 인정받고 있는 프리미엄 바닥재 기업이다.

박결은 “프로 선수로 활동하면서 꾸준한 노력과 자기 관리로 퍼포먼스를 이어가는 과정의 중요성을 항상 느껴왔다”며 “녹수와 함께하게 돼 뜻 깊다. 앞으로도 도전과 성장을 통해 좋은 성과로 보답하겠다”고 소감을 전했다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

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