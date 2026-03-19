남양주 스토킹 살해범은 44세 김훈…신상 공개 결정
경기 남양주시에서 전자발찌를 착용한 채 스토킹하던 20대 여성을 살해한 피의자의 신상정보가 19일 공개됐다.
경기북부경찰청은 이날 신상정보공개심의위원회 심의를 거쳐 구속된 김훈(44)의 이름과 나이, 운전면허증 사진을 공개했다. 공개 기간은 이날부터 다음 달 20일까지다. 경찰은 피의자가 병원 치료 중인 점 등을 고려해 본인 동의를 받아 얼굴 사진 대신 면허증 사진을 공개했다.
위원회는 범행 수단이 잔인하고 피해가 중대하며, 범죄를 입증할 충분한 증거가 확보됐다는 점을 근거로 들었다. 또한 국민의 알 권리와 공공의 이익을 충족한다고 판단해 신상 공개를 결정했다. 이는 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법에 따른 조치다.
김훈은 지난 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제했던 20대 여성 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 범행 당시 그는 피해자가 타고 있던 차량의 창문을 깨고 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.
범행 후 김훈은 전자발찌를 끊고 자신의 차량으로 도주했으며, 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다. 체포 당시 불상의 약물을 복용해 병원으로 이송됐고, 이후 치료를 받다가 지난 17일 구속됐다. 현재는 건강을 회복해 일부 진술을 시작했지만, 범행 동기 등 핵심 내용에 대해서는 “기억이 나지 않는다”며 진술을 회피하고 있다.
김훈은 사건 당시 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용 대상자로, 피해자에게 연락하거나 주거지와 직장 100m 이내 접근이 금지된 상태였다. 그럼에도 불구하고 피해자 차량에서는 김훈이 설치한 것으로 추정되는 위치추적 장치가 두 차례 발견되는 등 지속적인 스토킹이 이어진 것으로 알려졌다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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