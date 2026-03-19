전남도, 최일선 현장행정 우수 읍면동 10곳 선정… 해남 북평면 대상

광양 옥룡면·완도 신지면은 최우수상



주민 참여 복지·돌봄 행정 등 성과

현장행정 우수 읍면동 심사. 전남도 제공

전남도는 현장 중심 행정 확산을 위해 ‘현장행정 우수 읍면동’ 10곳을 선정했다고 밝혔다. 이 사업은 주민과 밀착된 최일선 행정기관의 역할을 강화하고, 현장 중심 행정을 확산하기 위해 추진되고 있다.



전남도는 22개 시군에서 추천받은 읍면동을 대상으로 1차 서면심사와 2차 사례발표 평가를 거쳐 최종 수상 대상을 선정했다. 대상(2000만원)은 해남 북평면이, 최우수상(각 1500만원)은 광양 옥룡면과 완도 신지면이 각각 차지했다.



우수상(각 1000만원)은 목포 이로동, 장성 삼계면, 진도 고군면이, 장려상(각 500만원)은 여수 미평동, 장흥 회진면, 강진 신전면, 함평 함평읍이 각각 수상했다.



해남 북평면은 지정기탁금을 활용한 ‘어르신 집콕 탈출’ 사업을 통해 목욕봉사, 건강체크, 영화관람 등 노인 여가 프로그램을 운영했으며, 지역사회 기부 확산으로 이어지는 성과를 냈다.



광양 옥룡면은 ‘희로애락 클린 경로당 만들기’ 사업을 통해 경로당 청소 서비스, 이불 세탁 지원, 반찬 배달 등 주민 참여형 돌봄 서비스를 추진해 지역 돌봄 공동체 기반 강화와 주민 삶의 질 향상에 기여했다.



완도 신지면은 ‘달리는 복지상담실 신지택시’ 사업을 운영하며 택시기사와 협력해 복지 사각지대 대상자를 조기에 발굴하고 행정서비스와 연계했다. 발굴된 대상자에게는 생필품 지원과 안전시설 설치 등 맞춤형 복지서비스가 제공됐다.



강종철 전남도 자치행정국장은 19일 “주민과 함께 만든 현장행정 우수사례가 전남 전역으로 확산되도록 적극 지원하겠다”며 “시상금도 도움이 필요한 현장에 실질적으로 활용되도록 하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 현장 중심 행정 확산을 위해 ‘현장행정 우수 읍면동’ 10곳을 선정했다고 밝혔다. 이 사업은 주민과 밀착된 최일선 행정기관의 역할을 강화하고, 현장 중심 행정을 확산하기 위해 추진되고 있다.전남도는 22개 시군에서 추천받은 읍면동을 대상으로 1차 서면심사와 2차 사례발표 평가를 거쳐 최종 수상 대상을 선정했다. 대상(2000만원)은 해남 북평면이, 최우수상(각 1500만원)은 광양 옥룡면과 완도 신지면이 각각 차지했다.우수상(각 1000만원)은 목포 이로동, 장성 삼계면, 진도 고군면이, 장려상(각 500만원)은 여수 미평동, 장흥 회진면, 강진 신전면, 함평 함평읍이 각각 수상했다.해남 북평면은 지정기탁금을 활용한 ‘어르신 집콕 탈출’ 사업을 통해 목욕봉사, 건강체크, 영화관람 등 노인 여가 프로그램을 운영했으며, 지역사회 기부 확산으로 이어지는 성과를 냈다.광양 옥룡면은 ‘희로애락 클린 경로당 만들기’ 사업을 통해 경로당 청소 서비스, 이불 세탁 지원, 반찬 배달 등 주민 참여형 돌봄 서비스를 추진해 지역 돌봄 공동체 기반 강화와 주민 삶의 질 향상에 기여했다.완도 신지면은 ‘달리는 복지상담실 신지택시’ 사업을 운영하며 택시기사와 협력해 복지 사각지대 대상자를 조기에 발굴하고 행정서비스와 연계했다. 발굴된 대상자에게는 생필품 지원과 안전시설 설치 등 맞춤형 복지서비스가 제공됐다.강종철 전남도 자치행정국장은 19일 “주민과 함께 만든 현장행정 우수사례가 전남 전역으로 확산되도록 적극 지원하겠다”며 “시상금도 도움이 필요한 현장에 실질적으로 활용되도록 하겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지