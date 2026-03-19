스릭슨, 캐디백부터 웨지까지 올 블랙의 ‘블랙아웃 콜렉션’ 출시
ZXi 아이언에 프리미엄 블랙 디자인 입혀
던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 전개하는 글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 대표 아이언 시리즈 ZXi의 컬러 한정판 ‘블랙아웃 콜렉션’을 출시한다.
이번 콜렉션은 높은 판매 성과를 기록 중인 스릭슨 ZXi 아이언에 프리미엄 블랙의 디자인을 입혀 완성도를 높였다. 아이언 세트를 필두로 전용 스탠드백, 그리고 클리브랜드골프의 블랙 에디션 웨지까지 포함되어 완벽한 ‘올 블랙’ 세팅을 원하는 골퍼들을 겨냥했다.
‘ZXi 블랙 크롬 아이언(ZXi5, ZXi7)’은 일반적인 PVD(진공 증착) 방식이 아닌 전기 도금 방식을 채택했다. 이는 필드 위의 거친 사용 환경에서도 쉽게 벗겨지지 않는 강력한 내구성을 자랑한다.
기존 아이언 제품에 단순 블랙 컬러를 색칠한 것을 넘어, 화학적으로 결합시킨 제품으로 고급감과 내구성은 기존의 골프클럽이 보여준 컬러 한정판 제품들과는 차원이 다르다.
샤프트 역시 오직 한국 골퍼만을 위해 스릭슨 최초로 ‘다이나믹 골드 투어이슈 건메탈 샤프트’ 를 장착하여 헤드부터 샤프트까지 일체감 있는 블랙 디자인을 완성했다.
이번 블랙아웃 콜렉션에는 ZXi 클럽 뿐만 아니라 스타일을 완성해 줄 용품도 함께 출시된다. ‘스릭슨 블랙아웃 콜렉션 스탠드백’은 아이언과 동일한 블랙 테마를 적용해 완벽한 블랙 룩을 완성할 수 있도록 구성했다.
여기에 웨지의 명가 클리브랜드골프의 ‘RTZ 블랙아웃 콜렉션’ 웨지 라인업이 가세했다. 기존 RTZ 웨지의 블랙 사틴 헤드에 블랙아웃 콜렉션 전용 ‘투어이슈 건메탈 샤프트’를 장착해 완벽한 풀세트 구성을 가능하게 했다. 블랙아웃 웨지는 던롭스포츠코리아 공식 온라인몰에서만 단독 판매되어 한정판 가치를 더했다.
던롭스포츠코리아 관계자는 “ZXi 아이언이 퍼포먼스만으로 이미 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 가운데, 자신만의 개성을 표현하고자 하는 골퍼들의 니즈를 반영해 이번 한정판을 기획했다”고 전했다.
‘ZXi 블랙아웃 콜렉션’ 아이언과 스탠드백은 전국 스릭슨 취급 매장 및 공식 온라인몰에서 구매 가능하며, RTZ 블랙아웃 웨지는 공식 온라인몰을 통해 한정 수량으로 만나볼 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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