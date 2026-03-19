네오위즈, ‘고양이와 스프 : 마법의 레시피’ 글로벌 출시 초읽기
네오위즈는 자사가 서비스하는 모바일 방치형 게임 ‘고양이와 스프 : 마법의 레시피’가 글로벌 사전 예약을 시작했다고 19일 밝혔다.
‘고양이와 스프 : 마법의 레시피’는 글로벌 누적 다운로드 8000만 건을 기록한 힐링 모바일 게임 ‘고양이와 스프’ 지식재산권(IP)를 활용한 신작이다. 이용자는 머지(Merge) 플레이를 통해 별을 획득하고, 이를 활용해 나만의 셰어하우스를 건설한다. 셰어하우스에서 펼쳐지는 고양이들의 유쾌하고 귀여운 일상을 다양한 방식으로 만나볼 수 있다.
이번 ‘고양이와 스프 : 마법의 레시피’ 글로벌 사전 예약은 기존 소프트론칭이 진행 중인 미국, 캐나다, 영국, 인도네시아를 제외한 대부분의 국가에서 진행된다. 중국, 베트남, 러시아를 제외한 지역 이용자는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 사전 예약에 참여할 수 있다.
사전 예약에 참여한 이용자에게는 게임 아이템 보상이 지급된다.
‘고양이와 스프 : 마법의 레시피’는 4월 말 글로벌에 공식 출시한다. 영어, 스페인어(남미), 중국어(간체·번체), 일본어, 한국어 등 다양한 언어를 지원할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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