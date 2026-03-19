매킬로이, 마스터스 챔피언스 디너에 ‘추억’과 ‘사랑’으로 한상 차림…어머니표 사슴고기와 아내 최애식 황다랑어 올려

메인요리 와규와 연어에다 3000달러 와인까지



작년 마스터스 시상식에서 2024년 챔피언 스코티 셰플러가 로리 매킬로이에게 챔피언의 상징인 그린 재킷을 입혀주고 있다. AP연합뉴스

데펜딩 챔피언 로리 매킬로이가 공개한 올해 마스터스 챔피언스 디너 메뉴. 마스터스 인스타그램

매킬로이는 “내 출생 연도인 1989년산 샤토 디켐 디저트 와인도 준비했다. 그건 마치 액체 금과 같다”며 “와인 선택에 정말 심혈을 기울였다. 약 10년 전부터 와인을 모으기 시작했다. 클럽 소믈리에들과 와인을 고르는 건 정말 즐거운 경험이었다”고 준비 과정을 설명했다.