다운증후군에 심장병·유방암까지…30대 환자 끝내 회복

오래도록 병마와 사투를 벌이다 치료받고 건강을 되찾은 백공주씨가 보호자와 함께 부천세종병원을 찾아 주치의 김수진 과장·집도의 이태현 과장 등 의료진과 기념촬영을 하고 있다. 부천세종병원 제공

서울의 한 대학병원에서 안타깝게도 두 눈 모두 시력을 잃을 정도의 심한 백내장을 진단받았다.

이를 토대로 동시 진행된 유방암·백내장 수술은 성공했다. 백씨도 건강을 회복해 최근 퇴원할 수 있었다.

“(부천세종병원) 여기는 기적의 공간이 틀림없다”며 “많은 분께서 매번 큰 도움을 주셨는데 내가 포기하지 않게 하는 원동력이 됐다”고 덧붙였다.