결사항전 선포한 이란, 트럼프는 왜 당혹스런 상황에 놓였나

미국이 이란을 때린 지도 벌써 2주가 넘었지만, 뱀의 머리를 잘랐다며 트럼프 대통령이 자신만만했던 정권 교체는 이뤄지지 않았고 이란은 여전히 결사 항전을 외치는 중입니다. 트럼프는 정말 이걸 예상 못 한 걸까요?

순교의 서사. 트럼프의 오판은 1979년 이후 47년을 이어온 이란의 신정체제를 깊이 알지 못했다는 겁니다. 하메네이가 죽을 때부터 이란은 결코 항복하지 않겠다는 의사를 예고했었습니다.

시아파의 성지 쿰에 있는 잠카란 모스크에 걸린 붉은 깃발은 순교자의 피, 그러니까 이슬람 역사에서 시아파의 뿌리까지 거슬러 올라가는 순교와 복수를 의미한다고 합니다. 그러니까 미국은 계속된 반정부시위와 경제위기, 연이은 공습으로 취약해진 이란의 상황에서 하메네이를 제거하면 손쉽게 풀릴 거라 생각했지만 오히려 나이가 87세로 자연사할 뻔했던 독재자 하메네이는 갑자기 거룩한 순교자로 변신해 이란 민심을 결속하고 있는 겁니다.

[인남식 국립외교원 교수] “미국은 군사력을 사용해서 적어도 군사적 목표를 달성하는 데 많이 실패하지 않았어요. 그러나 문제는 정치적 목표 달성의 문제는 별개거든요. 아마 미국은 이렇게 이란이 너무 취약했는데 때리면 그리고 최고 지도자를 제거하면 봉기가 일어난다고까지는 아니지만 그게 어떤 형태로든지 미국과 협상하는 모멘텀이 나올 거라고 생각을 했던 것 같아요.”

이는 트럼프 자체의 캐릭터와도 연관 지을 수 있는데 베네수엘라의 마두로를 손쉽게 체포하면서 압도적 군사력에 대한 자신감이 지나쳤고 공습 이후 계획이 없었다는 얘기가 나옵니다.

[인남식 국립외교원 교수] “실패가 아니라 부재인 거죠. 그러니까 그러니까 미국이 가지고 있던 힘이 정말로 너무나 가공할 만한 힘이니까 사실은 정교한 전략을 가지고 하는 거에 대해서 크게 와닿지 않았던 것 같고 그거를 접해서 네타냐후가 부추겼던 것 같아요.”

여기서 등장하는 중요한 인물이 이스라엘의 네타냐후입니다. 이란이 지구상에서 사라지는 걸 가장 바라는 사람일 텐데 네타냐후야말로 자신이 속한 리쿠드당의 극우화, 그리고 전쟁을 통한 이스라엘의 극우화를 이끌고 있는 인물입니다. 20년 동안이나 총리로 재직하고 있는 네타냐후는 그동안 부패 스캔들로 여러 차례 위기를 겪으면서도 중동 지역 내 전쟁을 일으켜 자신의 정치적 이익을 챙겨왔는데 올해 10월 또 한 번의 선거를 앞두고 네타냐후의 정치적 야망이 이란 핵 문제에 집착해온 트럼프와 이해관계가 맞아떨어진 겁니다. 하지만 애초 이란을 바라보는 관점 자체가 다른 두 사람이기 때문에 이란의 저항이 계속되면서 이들이 언제까지 함께 할지는 미지수입니다.

[인남식 국립외교원 교수] “이스라엘은 안정된 이란이 되는 거를 극도로 무서워하고 미국은 안정된 이란을 기대하는 거예요. 그 지점부터 달라져요. 새로 등장한 이란 체제 정권이 모든 경제 개발권 이런 거 석유 가스 그다음에 희소 광물 이런 거를 다 미국 기업에게 다 주게 돼 있어라고 하면 트럼프 대통령은 47년 적대관계였던 이란을 완전히 뒤집어서 경제 이익의 일종의 ‘보난자’ 그러니까 대박이 터뜨려지는 장소로 바꾼 위인이 되는 거예요.”

“만약 이스라엘이라면 어떻게 생각할까요? 이스라엘은 정상화된 이란이 더 무서울 거예요. 정상화된 이란이 되지 않도록 이란을 없애고 시리아나 아니면 시리아나 예멘처럼 만드는 거예요.”

이란의 주변 아랍국 공격. 호르무즈 해협 폐쇄는 어느 정도 예상됐다고 해도 트럼프도 이란이 너 죽고 나 죽자는 식으로 주변국에 대해 보복 공격을 할지는 몰랐다고 하죠. 현지의 사진들 올라오는 거 보면 사막 위의 기적이라 불렸던 두바이 등 누구나 꿈꾸던 도시들이 순식간에 황무지로 돌변해버렸습니다. 미국의 싱크탱크 전략국제문제연구소에서는 이란의 진짜 전쟁이 세계 경제를 겨냥하고 있다면서 수십 년간 걸프국가들이 석유 중심 경제를 글로벌 물류 허브와 금융중심지로 바꾸려고 했던 노력을 공격한다고 지적했습니다.

미국과 이해관계가 밀접한 이들 나라의 피해가 누적되는 건 상당한 압박이 될 텐데 문제는 트럼프는 코너에 몰릴수록 무슨 짓을 벌일지 모른다는 점일 겁니다.

[인남식 국립외교원 교수] “이란의 명확한 신호겠죠. 이란은 어차피 47년 동안 제재 받고 있던 나라고 그 완전히 고립된 나라였잖아요. 그런데 반면에 바다 건너에 있던 두바이 아부다비 이런 데는 사막 위에 마천루를 세우면서 소위 신화를 만든 도시고요.”

“그런데 그게 갑자기 전쟁터가 돼가지고 미사일 날아들고 호텔이 불바다가 되고 지금 무너진 것만 복구하는 것만으로도 그 신뢰 자본이 엄청날 텐데라고 하는 건 뭐냐 하면 결국은 사우디나 이런 애들이 이란을 비난하면서 높은 수준의 고강도로 비판을 하지만 내심 불만은 이스라엘과 미국에게 갈 수밖에 없어요.”