“안개 속 34개월 아이 살렸다”…위도파출소 응급이송 ‘국민투표 1위’
전북 부안 위도에서 새벽 시간 응급환자를 이송한 해양경찰이 국민투표 우수 사례로 선정됐다.
해양경찰청은 대민서비스 이용 국민을 대상으로 실시한 만족도 조사와 국민투표 결과, 부안해양경찰서 위도파출소의 응급환자 이송 사례가 1위로 선정됐다고 19일 밝혔다.
해당 사례는 지난 1월 16일 오전 1시14분쯤 위도에서 발생한 응급환자 이송이다. 당시 34개월 영유아가 구토와 복통을 호소하자 위도파출소 연안구조정이 긴급 출동해 환자를 육지로 이송한 뒤 119에 인계했다.
당시 짙은 안개로 운항 여건이 좋지 않은 상황에서도 신속한 대응이 이뤄지며 무사히 병원 이송이 완료됐다.
신고자는 “섬 지역이라 이동이 어려운 상황에서 아이가 아파 막막했다”며 “해경 도움으로 무사히 병원에 갈 수 있었다”고 전했다.
해경은 매월 대민서비스 만족도 조사를 통해 국민이 직접 남긴 평가를 바탕으로 우수 사례를 선정하고 있다. 이번 사례 역시 국민투표를 통해 최종 1위로 뽑혔다.
부안해양경찰서 관계자는 “현장에서 신속하게 대응한 직원들의 노력이 국민에게 전달된 것 같다”며 “앞으로도 현장 중심의 대민서비스를 이어가겠다”고 말했다.
부안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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