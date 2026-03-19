“전기 넘치는데 못 판다”…전북 송전망 막혀 ‘재생에너지 공회전’

재생에너지 5GW 가동…계통 포화에 ‘전력 정체’

송전선로 1개 최대 2~3GW 한계…수십 GW 계획에 인프라 부족

기업 유치도 변수…ESS 보완 강구에도 구조적 한계

새만금 부지에 설치된 육상 태양광. 전북도 제공.

전북도 관계자는 “재생에너지가 많다고 해서 바로 활용할 수 있는 것이 아니라 이를 실어 나를 계통이 함께 구축돼야 한다”며 “송전망 확충 없이는 재생에너지 확대와 연금 모델 모두 작동하기 어려운 구조”라고 말했다.