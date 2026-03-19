“전기 넘치는데 못 판다”…전북 송전망 막혀 ‘재생에너지 공회전’
재생에너지 5GW 가동…계통 포화에 ‘전력 정체’
송전선로 1개 최대 2~3GW 한계…수십 GW 계획에 인프라 부족
기업 유치도 변수…ESS 보완 강구에도 구조적 한계
전북에서 재생에너지 발전은 늘고 있지만 전력을 실어 나를 송전망 부족이 발목을 잡고 있다. 생산은 가능한데 판매가 막히는 구조가 이어지면서 ‘햇빛·바람 연금’ 등 수익 공유 모델도 제약을 받는 상황이다.
19일 전북특별자치도에 따르면 부안군은 2.46GW 규모 서남권 해상풍력을 기반으로 ‘바람 연금’을 추진 중이고, 새만금 일대에서는 1.2GW 규모 수상 태양광과 연계한 ‘햇빛 연금’ 모델이 논의되고 있다.
현재 도내 재생에너지 설비 용량은 약 5GW 수준이다. 그러나 비슷한 규모의 사업이 허가만 받고 계통 연결을 기다리며 대기 중이다. 송전·배전 계통이 포화 상태에 이르면서 전력을 생산해도 실제 판매로 이어지지 못하는 상황이다. 전력 생산 확대 속도에 비해 송전 인프라 구축이 뒤따르지 못하는 구조적 한계가 드러나고 있다.
송전망은 최대 부하 기준으로 운영되는 특성상 낮 시간대 포화 문제가 반복되고 있다. 이에 따라 에너지저장장치(ESS)를 활용해 전력을 저장했다가 야간에 송전하는 방식이 대안으로 거론되지만, 추가 비용 부담으로 수익성이 낮아질 수 있다는 한계가 있다.
전북도 관계자는 “대규모 발전소를 지어도 전기를 보낼 길이 없다”며 “계통이 막혀 사업 자체를 시작하기 어려운 구조”라고 말했다.
재생에너지 확대 정책과 현실 간 괴리도 뚜렷하다. 발전 수익을 주민에게 배당하는 ‘재생에너지 연금’ 역시 전력 판매 기반이 확보되지 않으면 작동하기 어렵다.
실제 송전선로 1개가 감당할 수 있는 용량은 약 2~3GW 수준이다. 향후 전남·전북에서 계획된 재생에너지 발전량이 수십 GW 규모에 달하는 점을 감안하면 추가 송전망 구축이나 지역 내 소비 확대가 불가피하다.
기업 유치에도 영향이 크다. 전력 공급이 뒷받침되지 않으면 투자 자체가 성사되기 어렵기 때문이다. 도 관계자는 “통상 기업들은 2~3년 내 전력 공급을 요구하지만 현재는 5년 이상 소요될 수 있는 상황”이라며 “이로 인해 투자 지연이나 타 지역 이전 사례도 발생하고 있다”고 설명했다.
주민 반대도 변수다. 송전선로 일부가 수도권으로 연결된 것은 사실이지만, 지역 내 산업단지와 동부권 기업 유치를 위한 필수 인프라라는 점에서 ‘수도권 송전’ 논란과 맞물린 갈등이 이어지고 있다.
전북도 관계자는 “재생에너지가 많다고 해서 바로 활용할 수 있는 것이 아니라 이를 실어 나를 계통이 함께 구축돼야 한다”며 “송전망 확충 없이는 재생에너지 확대와 연금 모델 모두 작동하기 어려운 구조”라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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