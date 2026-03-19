의정부시, 스타트업과 ‘AI 기술 실증’ 혁신 생태계 조성
경기 의정부시가 지역 스타트업과 협력해 공공 행정 기반 기술실증 사업을 추진하며 혁신 생태계 조성에 나섰다.
의정부시는 지난 17일 시청에서 ㈜강단스튜디오, 경기콘텐츠진흥원과 기술실증(PoC) 사업 업무협약을 체결하고 스타트업 기술 고도화와 공공서비스 혁신을 위한 협력 체계를 구축했다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 ‘의정부 혁신도시 스타트업 챌린지’ 후속 지원으로, 시가 발굴한 유망 스타트업의 기술을 실제 행정 환경에서 검증하고 실용화 가능성을 높이기 위해 마련됐다. 시는 행정 시스템을 기반으로 한 테스트베드 환경을 제공하고, 운영 전반에 걸친 행정 지원을 통해 기술 완성도를 높일 계획이다.
협약에 참여한 강단스튜디오는 자체 AI 생성 기술을 활용해 행정 자료를 영상과 이미지 콘텐츠로 자동 변환하는 시스템을 구축한다. 이를 통해 시민들이 정책 정보를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 지원할 방침이다.
또한 가상 인물 형태의 ‘AI 앰버서더’를 활용해 의정부시 산업 정책과 주요 산업 거점을 소개하는 홍보 콘텐츠도 제작한다. 시는 이를 통해 용현산업단지와 경제자유구역 등 지역 산업 기반을 보다 친근하고 효과적으로 전달할 계획이다.
시는 앞서 치매 예방 솔루션으로 ‘2024 의정부 혁신도시 스타트업 챌린지’ 대상을 수상한 노이랩과 협력해 치매안심센터 인프라를 활용한 실증사업을 추진하는 등 스타트업의 기술 고도화와 공공시장 진출을 지원해 왔다.
시 관계자는 “이번 협업은 스타트업의 기술을 실제 행정 현장에 적용해 실질적인 성장을 지원한다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 공공이 보유한 자원과 인프라를 적극 개방해 혁신 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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