모피어스-서울예대 산학협력단, AI 교육·인력 양성 협약
경기 남양주시에 위치한 모피어스 스튜디오가 지난 18일 서울예술대학교 산학협력단과 AI 교육 및 전문 인력 양성을 위해 상호 협력하는 업무협약(MOU)을 체결했다.
AI 콘텐츠 제작 플랫폼 에이크론을 운영 중인 모피어스는 한국영화 전문가들이 기획하고 K-기술력으로 제작한 에이크론을 서울예대에 AI 교육 툴로 제공하고, 서울예대와 함께 한국의 AI 콘텐츠 전문 인력을 위한 프로그램 개발에 나선다.
에이크론은 상업적 이용이 가능한 수준의 AI 이미지와 영상을 제작하는 데 특화된 AI 플랫폼이다. 나노 바나나, 클링 등 200개 이상의 AI 기능을 계정 하나로 통합한 생산성과 텍스트 입력부터 영상 생성까지 전 과정을 하나의 캔버스에서 중단 없이 작업할 수 있는 노드 기반의 워크플로가 특징이다.
한국과 할리우드 영화 VFX 프로듀서 출신의 이수영 대표와 VFX 수퍼바이저로 대종상과 청룡영화상을 수상한 류재환 부대표가 기획과 개발을 담당하고 천만 영화 ‘서울의 봄’ 김성수 감독이 자문으로 참여하는 등 영상 전문가들의 AI툴로 정식 론칭 때부터 주목을 받아왔다.
이날 협약식에는 모피어스 스튜디오의 이수영 대표와 서울예술대학교 윤권수 산학협력단장이 참석했다. 협약은 모피어스와 서울예대가 AI 시대, 콘텐츠 산업에서 경쟁력을 확보하고 전문 인력을 양성하기 위한 교육에 긴밀한 협력이 필요하다는 데 뜻을 같이 하면서 이뤄졌다.
협약을 계기로 양 기관은 AI 콘텐츠 기술을 공동 연구 및 개발하고, 우수한 기술 개발을 위한 프로젝트와 기술사업화 프로그램을 운영해 나갈 예정이다. 특히 서울예대는 모피어스가 기획, 운영 중인 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 에이크론을 AI 교육 툴로 채택하고, 모피어스는 에이크론을 이용해 AI 교육을 직접 담당하는 것은 물론, 우수 인력들의 콘텐츠 산업 진출도 지원한다. 향후 서울예대의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 추진을 위한 협력에도 나설 예정이다.
이수영 모피어스 스튜디오 대표는 “K-콘텐츠 산업을 이끌어갈 인력을 국내 영상 전문가들이 K-기술력으로 완성한 AI 툴로 교육한다는 사실이 무엇보다 의미 있다”고 밝혔다.
모피어스 스튜디오는 서울예술대학교 산학협력단과의 업무협약 체결을 시작으로, 국내 기술력으로 완성한 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 에이크론이 K-콘텐츠 전문가 양성을 위한 교육 툴로 활용될 수 있도록 교육 기관과의 협력을 더 폭넓게 확대해 나갈 계획이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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