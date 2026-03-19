삼양사 서브큐, 무띠 토마토 소스 소용량 2종 출시

손질 없이 바로 사용…집에서 즐기는 이탈리아 정통 소스

서브큐가 선보인 무띠 토마토 소스 2종

삼양사의 식자재 유통 브랜드 서브큐가 이탈리아 토마토 소스 브랜드 무띠(Mutti)의 소용량 신제품 2종을 출시했다.

서브큐는 18일 ‘무띠 토마토홀’과 ‘무띠 파인리 챱’을 선보인다고 밝혔다. 토마토홀은 껍질을 제거한 토마토를 통째로 담아 자연스러운 풍미와 식감을 살린 제품이며, 파인리 챱은 잘게 다진 형태로 간편하게 사용할 수 있는 것이 특징이다.

두 제품 모두 100% 이탈리아산 완숙 토마토를 사용해 산미와 감칠맛을 살렸다. 서브큐는 기존 B2B 중심 대용량 제품에서 나아가, 가정용 수요 증가에 맞춰 소용량 제품을 출시했다고 설명했다.

제품은 토마토홀 3월 18일, 파인리 챱 3월 30일부터 서브큐 자사몰과 쿠팡에서 구매할 수 있다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼양사의 식자재 유통 브랜드 서브큐가 이탈리아 토마토 소스 브랜드 무띠(Mutti)의 소용량 신제품 2종을 출시했다.서브큐는 18일 ‘무띠 토마토홀’과 ‘무띠 파인리 챱’을 선보인다고 밝혔다. 토마토홀은 껍질을 제거한 토마토를 통째로 담아 자연스러운 풍미와 식감을 살린 제품이며, 파인리 챱은 잘게 다진 형태로 간편하게 사용할 수 있는 것이 특징이다.두 제품 모두 100% 이탈리아산 완숙 토마토를 사용해 산미와 감칠맛을 살렸다. 서브큐는 기존 B2B 중심 대용량 제품에서 나아가, 가정용 수요 증가에 맞춰 소용량 제품을 출시했다고 설명했다.제품은 토마토홀 3월 18일, 파인리 챱 3월 30일부터 서브큐 자사몰과 쿠팡에서 구매할 수 있다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지