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삭발한 김영환 충북지사 “컷오프는 오직 도민”

입력:2026-03-19 10:38
수정:2026-03-19 10:45
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“민심은 누구도 막을 수 없다“


현역 광역단체장으로는 처음 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 19일 오전 청주의 한 이용원에서 삭발을 했다.

김 지사는 자신의 페이스 북에 “민심은 누구도 막을 수 없다”며 “누가 감히 누구의 목을 치려 하는가”라고 적었다.

김 지사는 “나를 컷오프하 수 있는 사람은 오직 충북도민 뿐”이라며 “이를 알지 못한 채 부화뇌동하며 부나방같은 날갯짓을 해서는 안 된다”고 말했다.

김 지사는 “아직 우리에게는 희망이 있다”며 “우리의 절망이 곧 희망”이라고 전했다.

김 지사는 이른바 ‘혁신공천’에 대해 반발하고 있다. 김 지사는 “어떠한 경우라도 출마하겠다”는 강경한 입장이다.

김 지사가 국민의힘을 상대로 신청한 공천배제 효력정지 가처분 사건 심문기일은 오는 23일 오전 10시40분에 열 예정이다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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