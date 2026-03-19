대구보건대-대구행복진흥원 통합돌봄 교육업무 협약
글로컬대학 대구보건대학교는 L-라이프산업지원센터가 최근 대구시행복진흥사회서비스원과 대구시 지역사회 통합돌봄 역량강화 교육 업무 협약을 맺었다고 19일 밝혔다.
전날 열린 협약식에는 대구보건대 김영준 총괄부총장과 김영근 경영부총장, 대구시 배명섭 통합돌봄팀장, 대구시행복진흥사회서비스원 최희재 사무처장, 최현경 사회복지실장 등 관계자 10여명이 참석했다.
협약은 오는 27일 시행되는 ‘의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 따라 지역사회 통합돌봄 인력 양성 기반을 조성하고 기관 간 인적·물적 자원 공유를 통한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 통합돌봄 제공기관 종사자와 현장 실무자, 개인에 이르는 돌봄 보호자 등을 대상으로 전문 교육 프로그램을 운영할 계획이다. 교육은 약 20회에 걸쳐 진행되며 통합돌봄을 추진하는 전문 기관인 대구보건대와 대구시행복진흥사회서비스원이 협력해 전문 교수진과 교육 공간, 운영 역량을 활용한 현장 중심 실무 교육을 제공할 예정이다.
대구보건대 김영준 총괄부총장(유아교육학과 교수)은 “지역사회에 통합돌봄이 안정적으로 정착하기 위해서는 현장 실무자의 전문성과 지역 협력 네트워크가 무엇보다 중요하다”며 “대구보건대의 보건·복지 분야 교육 역량을 바탕으로 지역사회가 체감할 수 있는 통합돌봄 교육 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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