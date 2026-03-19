“500만원 왜 안 갚아” 9일간 감금…20대 일당 검거
빌린 돈을 갚지 않는다는 이유로 지인을 모텔에 감금한 20대 일당이 경찰에 붙잡혔다.
광주 서부경찰서는 공동감금 혐의로 20대 A씨 등 2명을 붙잡아 조사 중이라고 19일 밝혔다.
이들은 지난 10일 오전 10시쯤 서울에서 20대 피해자 B씨를 차량에 태워 광주 서구 치평동의 한 모텔로 이동시킨 뒤 약 9일간 감금한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨 일당은 B씨가 빌려간 돈 500만원을 갚지 않았다는 이유로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
B씨 지인의 신고를 받고 출동한 경찰은 전날 오후 11시15분쯤 치평동의 한 모텔에서 A씨 등 2명을 현행범으로 체포했다.
현재 경찰은 범행에 가담한 것으로 보이는 추가 용의자 2명을 추적하는 한편, 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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