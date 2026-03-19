시사 전체기사

“500만원 왜 안 갚아” 9일간 감금…20대 일당 검거

입력:2026-03-19 10:21
공유하기
글자 크기 조정

빌린 돈을 갚지 않는다는 이유로 지인을 모텔에 감금한 20대 일당이 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 공동감금 혐의로 20대 A씨 등 2명을 붙잡아 조사 중이라고 19일 밝혔다.

이들은 지난 10일 오전 10시쯤 서울에서 20대 피해자 B씨를 차량에 태워 광주 서구 치평동의 한 모텔로 이동시킨 뒤 약 9일간 감금한 혐의를 받는다.

경찰 조사에서 A씨 일당은 B씨가 빌려간 돈 500만원을 갚지 않았다는 이유로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

B씨 지인의 신고를 받고 출동한 경찰은 전날 오후 11시15분쯤 치평동의 한 모텔에서 A씨 등 2명을 현행범으로 체포했다.

현재 경찰은 범행에 가담한 것으로 보이는 추가 용의자 2명을 추적하는 한편, 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1094
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
AI에 “약 먹으면 죽어?” 물었던 김소영…그날 범행했다
‘산불 보상금’ 가져 간 아들 부부…노모만 남았네 [르포]
생활고 비관 끝에…네 자녀와 함께 30대 아빠의 마지막 선택
다시 치솟는 국제 유가… 브렌트유 110달러 재돌파
차 안에 100개 이상 약물… ‘포르쉐 추락’ 병원장도 입건
나이트클럽서 집단 확진… 英 뇌수막염 청년 2명 사망
‘왕사남’ 엄흥도 충절 담은 고문서 최초 공개
‘3세 딸 시신’ 숨기려 초교 입학 미룬 친모 체포
국민일보 신문구독