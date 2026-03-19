경기도, 방역관 확충·훈련 강화…감염병 대응 고도화
경기도가 방역 인력 확충과 현장훈련 강화를 통해 감염병 대응체계를 한층 강화했다.
경기도는 지난해 역학조사관 전문성 강화와 시·군 방역관 확충, 대응훈련 확대 등을 중심으로 감염병 대응 인프라를 구축했다고 19일 밝혔다.
현재 도와 시군에서 활동하는 역학조사관은 총 108명이며, 방역관은 2024년 6월 18명에서 지난해 12월 기준 41명으로 늘어나 모든 시군에 배치됐다. 방역관은 감염병 발생 시 음식물 폐기, 방역물자 배치 등 현장 조치를 수행하는 핵심 인력으로, 관련 경험을 갖춘 5급 이상 공무원 중에서 임명된다.
전문성 강화를 위한 교육도 확대됐다. 도는 역학조사관을 대상으로 지도교수 1대1 매칭 교육·자문 체계를 운영하고, 방역전략기획 훈련을 12회 실시하는 등 실무 중심 교육을 강화했다. 또한 도내 5개 권역별 간담회를 통해 시군 간 감염병 정보 공유와 공동 대응 협력체계를 구축했다.
도는 기관 간 협력 강화를 위해 31개 시·군 보건소와 경기도의료원, 경기도보건환경연구원, 경기도교육청 등이 참여하는 ‘경기 주간 감염병 발생 점검회의’를 매주 운영하며 도내 감염병 발생 현황과 국내외 동향을 공유하고 공동 대응 기반을 다졌다.
신종·재출현 감염병 상황을 가정한 대응훈련에는 수도권질병대응센터와 50개 보건소, 경찰 등 72개 기관 128명이 참여했으며, 시·군 보건소 중심의 생물테러 초동대응 훈련도 실시하며 현장 대응 역량을 강화했다.
도는 앞으로도 감염병 대응 전문인력 양성과 협력 대응체계를 지속적으로 강화해 신종 감염병 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 유지해 나갈 계획이다.
유영철 도 보건건강국장은 “경기도는 2025년 감염병 대응 인프라를 강화하고 현장 대응 역량을 높이는 데 중점을 두고 정책을 추진해 왔다”며 “앞으로도 시·군 및 의료기관과 협력해 도민의 건강과 안전을 지키기 위한 감염병 대응체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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