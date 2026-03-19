디지스트, 부작용 걱정 없는 새 탈모 치료 물질 개발
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)과 경북대학교 연구팀이 함께 남녀 모두에게 안전한 새로운 탈모 치료 물질을 찾아내 차세대 탈모 치료제 개발 기대감을 높였다.
디지스트는 뇌과학과 문제일·김소연 교수와 뉴바이올로지학과 이창훈 교수 연구팀이 경북대학교 의과대학 성영관 교수·곽미희 박사 연구팀과 함께 기존 약물에게서 나타나는 부작용 없이 모발 성장을 촉진하는 신규 펩타이드(MLPH) 물질을 세계 최초로 개발했다고 19일 밝혔다.
연구팀에 따르면 현재 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 탈모 치료제는 ‘미녹시딜’ ‘피나스테리드’ 2종뿐이다. 바르는 약인 미녹시딜은 남녀 모두 사용가능하지만 피부 자극을 유발할 수 있다. 먹는 약인 피나스테리드는 남성 호르몬을 조절하는 방식이라 남성 성기능 장애를 유발할 수 있고 가임기 여성에게는 사용이 제한된다.
학계에서는 조혈호르몬인 에리스로포이에틴(EPO)이 모낭 세포의 수용체와 결합해 발모를 촉진한다는 사실이 알려져 있었고 연구팀은 이를 활용했다. 연구팀은 첨단 컴퓨터 모델링을 통한 구조 기반 설계 기법을 도입해 EPO 단백질 구조에서 부작용을 일으키는 부분을 제외하고 모낭 세포 수용체와 결합해 발모를 유도하는 핵심 부위만 정밀하게 추출·최적화했다. 인간 모낭 조직과 쥐를 이용한 생체 실험에서 기존 치료제인 미녹시딜과 동등한 수준의 발모 효과를 보였고 우려했던 적혈구 증가 등 조혈 부작용이 발생하지 않았다고 연구팀은 설명했다.
전 세계 탈모 인구는 약 10억명(국내 약 1000만명)에 달하며 글로벌 탈모 치료 시장 규모는 2028년 약 58조원에 이를 것으로 전망된다.
문제일 교수는 “새 펩타이드는 기존 의약품이 지닌 호르몬 부작용이나 성별 제한을 극복할 수 있는 치료 물질”이라며 “글로벌 탈모 시장에서 획기적인 경제적 가치를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.
이번 연구는 교육부와 한국연구재단, 보건복지부, 한국보건산업진흥원 사업의 지원을 받아 수행됐다. 연구 결과(제1저자 곽미희 박사, 공동 교신저자 문제일·김소연 교수)는 약리학 분야 국제 저명 학술지(Biomedicine & Pharmacotherapy)에 게재됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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