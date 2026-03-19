제주 자연·역사 따라 걷다…마포탐방문화진흥원 환경문화탐방 진행

114명 참여 속 송악산·우도 등 주요 명소 탐방…김기덕 시의원 동행

마포탐방문화진흥원 회원들이 지난 15~18일 제주 일원에서 열린 ‘제주 환경문화탐방’에 참여해 기념촬영을 하고 있다. 마포탐방문화진흥원 제공

마포탐방문화진흥원이 제주 자연과 역사, 생활문화를 아우르는 환경문화탐방을 진행했다.



마포탐방문화진흥원(이사장 이성용)은 회원 114명이 참여한 ‘제주 환경문화탐방’을 지난 15일부터 18일까지 3박 4일 일정으로 제주 일원에서 개최했다고 밝혔다. 탐방은 송악산, 돌문화공원, 성읍민속마을 등 제주 주요 명소를 중심으로 진행됐다.



탐방 둘째 날인 16일에는 해녀의 삶이 깃든 싱게물공원과 신창풍차해안도로를 방문한 뒤, 일제강점기 도민들의 강제노역 현장인 송악산 해안동굴과 알뜨르비행장을 둘러봤다. 이어 더마파크에서 마상공연을 관람하고, 노란 물결이 펼쳐진 사계 유채꽃밭과 동백 군락지 카멜리아힐을 찾아 제주의 자연환경을 체험했다.



17일에는 산굼부리 분화구를 중심으로 제주 오름 지형을 살펴본 뒤, 성읍민속마을을 방문해 전통 생활문화를 확인했다. 이후 우도를 찾아 우도팔경을 둘러보고, 돌문화공원에서는 제주 탄생설화와 토속 돌문화를 체험했다.



이번 탐방의 단장을 맡은 김기덕 서울시의원은 “회원들과 함께 제주의 자연과 문화를 현장에서 체험할 수 있는 의미 있는 시간이었다”며 “문화탐방이 주민 삶의 질을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.



마포탐방문화진흥원은 약 4700명의 회원을 보유한 서울시 관광체육국 등록 비영리법인으로, 지난 20년간 국내외 문화탐방을 이어오고 있다. 올해는 제주에 이어 백령·대청(6월), 키르기스스탄·우즈베키스탄(8월), 전라권 기차여행(10월), 라오스(11월) 탐방을 계획하고 있다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 마포탐방문화진흥원이 제주 자연과 역사, 생활문화를 아우르는 환경문화탐방을 진행했다.마포탐방문화진흥원(이사장 이성용)은 회원 114명이 참여한 ‘제주 환경문화탐방’을 지난 15일부터 18일까지 3박 4일 일정으로 제주 일원에서 개최했다고 밝혔다. 탐방은 송악산, 돌문화공원, 성읍민속마을 등 제주 주요 명소를 중심으로 진행됐다.탐방 둘째 날인 16일에는 해녀의 삶이 깃든 싱게물공원과 신창풍차해안도로를 방문한 뒤, 일제강점기 도민들의 강제노역 현장인 송악산 해안동굴과 알뜨르비행장을 둘러봤다. 이어 더마파크에서 마상공연을 관람하고, 노란 물결이 펼쳐진 사계 유채꽃밭과 동백 군락지 카멜리아힐을 찾아 제주의 자연환경을 체험했다.17일에는 산굼부리 분화구를 중심으로 제주 오름 지형을 살펴본 뒤, 성읍민속마을을 방문해 전통 생활문화를 확인했다. 이후 우도를 찾아 우도팔경을 둘러보고, 돌문화공원에서는 제주 탄생설화와 토속 돌문화를 체험했다.이번 탐방의 단장을 맡은 김기덕 서울시의원은 “회원들과 함께 제주의 자연과 문화를 현장에서 체험할 수 있는 의미 있는 시간이었다”며 “문화탐방이 주민 삶의 질을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.마포탐방문화진흥원은 약 4700명의 회원을 보유한 서울시 관광체육국 등록 비영리법인으로, 지난 20년간 국내외 문화탐방을 이어오고 있다. 올해는 제주에 이어 백령·대청(6월), 키르기스스탄·우즈베키스탄(8월), 전라권 기차여행(10월), 라오스(11월) 탐방을 계획하고 있다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지