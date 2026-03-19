생활고 비관 끝에…네 자녀와 함께 30대 아빠 숨져
생후 5개월 막내부터 초1 아들까지
일가족 5명 숨진 채 발견
울산 울주군의 한 빌라에서 30대 가장과 어린 네 자녀가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
19일 울산 울주경찰서에 따르면, 지난 18일 오후 2시 30분경 “초등학교 1학년 학생이 등교하지 않는다”는 학교 측의 신고를 받고 출동한 경찰이 주거지 안방에서 숨져 있는 30대 남성 A씨와 그의 네 자녀를 발견했다.
숨진 자녀들은 올해 갓 초등학교에 입학한 첫째(8)를 비롯해 둘째(5), 셋째(3), 그리고 생후 5개월 된 막내인 것으로 확인됐다.
현장에는 번개탄을 피운 흔적과 함께 가족들에게 미안하다는 내용의 유서가 남겨져 있었다.
경찰 조사 결과, A씨의 아내는 지난해 초 가출해 별거 중이었으며, A씨는 아내가 떠난 뒤 홀로 네 아이의 양육을 전담해온 ‘한부모 가장’이었다.
A씨는 평소 주변에 “혼자서 네 아이를 키우는 것이 너무 힘들다”며 고충을 토로해 온 것으로 알려졌다.
이 가정의 위기 징후는 수개월 전부터 포착된 바 있다. 지난 1월 가입학식 무단결석 당시에는 학교 측과의 소통 오류로 종결됐으나, 지난 6일 아이가 다시 4일간 결석하자 학교 측이 재차 신고했다.
이에 울주군은 긴급 복지 지원 연계 절차를 밟으며 양육 환경 개선을 시도 중인 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “외부 침입 흔적이 없고 유서가 발견된 점으로 미루어 A씨가 처지를 비관해 극단적 선택을 한 것으로 보고 있다”며, “정확한 사망 경위를 밝히기 위해 부검을 진행하고 주변인을 상대로 조사를 이어갈 예정”이라고 밝혔다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 SNS 상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사