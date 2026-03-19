[속보] 경찰, 김소영 피해 남성 3명 추가 확인
이른바 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건으로 구속 기소된 김소영(20)이 남성 3명을 상대로 추가적인 범행을 저지른 정황이 드러났다.
19일 서울 강북경찰서는 김씨에 대한 추가 수사를 통해 특수상해 및 마약류관리법 위반 등 혐의로 서울북부지검에 사건을 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 앞서 김씨로부터 피해를 당했다고 주장한 남성 3명 중 2명의 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 감정 의뢰한 결과 기존 연쇄살인 범행에 사용됐던 벤조디아제핀과 동일한 약물 성분이 검출됐다.
나머지 1명은 모발에서 해당 성분이 확인되지는 않았으나 경찰은 범행 시점으로부터 상당한 시일이 흐른 탓으로 분석했다. 이에 따라 경찰은 남성 3명 모두 김씨의 고의적인 범행으로 신체적 피해를 봤다고 판단해 특수상해 혐의 등을 적용했다.
반면 김씨는 현재 제기된 추가 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌다. 이 혐의가 인정되면 검찰이 추가 기소할 가능성이 크다.
앞서 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일에 걸쳐 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 수면유도제가 섞인 음료를 마시게 해 이들을 숨지게 하거나 의식을 잃게 만든 혐의(살인 및 마약류관리법 위반 등)로 지난 10일 구속 기소됐다.
김씨에 대한 첫 재판은 다음 달 9일 서울북부지법에서 열릴 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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