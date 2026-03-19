“가장 한국적인 도시 안동서 봄꽃 여행의 정수 느껴보세요”
안동시, 전통문화 등 차별화된 콘텐츠 통해 ‘체류형 관광도시’ 매력 선보일 계획
전통과 자연이 조화롭게 어우러진 ‘가장 한국적인 도시’ 안동시가 전국 상춘객 맞이에 나섰다.
경북 안동시는 화사한 봄꽃 명소와 깊이 있는 전통문화, 환상적인 야간 경관을 결합한 차별화된 콘텐츠를 통해 ‘체류형 관광도시’의 매력을 선보일 계획이라고 19일 밝혔다.
오는 4월 1일 개막하는 ‘2026 안동 벚꽃축제’는 안동 봄 여행의 시작을 알린다.
시는 낙동강변 벚꽃길과 탈춤공원 일대가 핑크빛으로 물드는 가운데 다채로운 공연과 체험 프로그램은 물론 환상적인 ‘벚꽃 터널’ 야간 조명 연출을 통해 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 다채로운 축제 콘텐츠를 선보일 예정이다.
축제의 열기는 옛 중앙선 철길을 따라 걷는 ‘벚꽃 따라 철길 여행’으로 이어진다. 탈춤공원에서 와룡터널까지 이어지는 이 길은 K-전통문화의 정수인 고택과 숲, 낙동강이 어우러진 비경을 감상할 특별한 기회다.
안동 관광을 대표하는 월영교는 국내 최장 목책 인도교로 ‘원이엄마’의 숭고한 사랑 이야기가 흐르는 감성 명소다. 안동댐을 따라 이어지는 벚꽃길은 낮에는 낙동강 풍경을 따라 걷는 산책 명소로, 밤에는 은은한 조명이 더해진 야경 명소로 많은 관광객의 발길을 끌고 있다.
세계유산의 품격이 살아있는 하회마을의 제방 벚꽃길과 백운정 및 개호송 숲 역시 놓칠 수 없는 명소다. 하회마을에서는 부용대와 병산서원을 잇는 문화유산 탐방과 더불어 고택 스테이를 경험하며 깊이 있는 체류형 관광도 즐길 수 있다.
여기에다 전통시장과 골목 상권에서는 안동찜닭, 간고등어, 안동소주 등 안동만의 고유한 먹거리가 여행의 풍미를 더한다.
안동국제탈춤페스티벌이 문화체육관광부 주관 ‘글로벌 축제’로 선정됨에 따라 시는 국제적 위상에 걸맞은 글로벌 관광객 수용 태세 확립에도 총력을 기울이고 있다. 주요 관광지 안내 체계를 정비하고 숙박·음식업소 서비스 교육, 시가지 환경정비를 통해 누구나 불편함 없이 안동의 매력을 만끽할 수 있는 관광 환경을 조성 중이다.
안동시는 이날부터 22일까지 나흘간 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 열리는 ‘2026 내나라 여행박람회’에 참가해 안동만의 차별화된 봄 관광 콘텐츠 홍보에도 적극 나섰다.
안동시 관계자는 “안동은 발길이 닿는 곳마다 역사와 문화가 숨 쉬는 독보적인 매력을 가진 도시”라며 “따뜻한 봄날, 가장 한국적인 도시 안동에서 일상의 쉼표를 찍고 봄꽃 여행의 정수를 느껴보시길 바란다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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