시사 전체기사 [속보] 원·달러 환율, 21.9원 오른 1505원 개장 입력:2026-03-19 09:12 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속” 2 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 3 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 4 李대통령 “빈곤노인에게 기초연금 조금 후하게…어떤가” 5 방미 이어 내주 방중… 金총리 광폭 외교 왜? 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 2030 부동산 격차 확대… 굳어진 ‘상속계급사회’ 2 [단독] ‘尹 사형 구형’ 박억수 기업 감사로, ‘외환죄 수사’ 김형수 사외이사로 3 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 4 美 금리 결정 앞두고 환율, 장 초반 1480원대 횡보 5 [단독] 중동전쟁 유탄 맞은 티웨이항공 비상경영체제 돌입 해당분야별 기사 더보기 1 AI에 “약 먹으면 죽어?” 물었던 김소영…그날 범행했다 2 수급비에 풀베기 품삯 모아…93세 어르신의 1000만원 기부[아살세] 3 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 4 삼성전자 노조, 쟁의투표 93.1% 찬성…5월 총파업 예고 5 “왜 내가 연차 써야 하나” BTS 공연에 직장인 ‘날벼락’ 해당분야별 기사 더보기 1 美 “북한 핵무기 팽창, 러시아 전쟁 지원…한·미·일에 중대한 위협” 2 결국 가스전 때렸다… 이란 “전세계 통제 불능 결과 초래” 3 다시 치솟는 국제 유가… 브렌트유 110달러 재돌파 4 나이트클럽서 집단 확진… 英 뇌수막염 청년 2명 사망 5 “지원 필요 없다”던 트럼프 역정 하루 만에…백악관 “동맹국들이 나서야” 해당분야별 기사 더보기 1 베네수엘라 ‘마두로 더비’서 미국 꺾고 WBC 첫 우승 2 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 3 ‘총성 없는 전쟁’ 베네수엘라가 이겼다 4 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 5 ‘악마는 프라다를 입는다’ 20년 만에 속편 나온다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕사남’ 엄흥도 충절 담은 고문서 최초 공개 2 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 3 칫솔 헤드 작을수록 유리… 성인도 소아용 써보세요 4 전기톱질하는 91세 현역 “작업 쉬면 밥 굶는 것과 마찬가지” 5 여행가는 봄 캠페인… 여행을 남다르게 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 다시 치솟는 국제 유가… 브렌트유 110달러 재돌파 ‘3세 딸 시신’ 숨기려 초교 입학 미룬 친모 체포 공군사관학교 출신 파일럿 4명 타깃… 전 부기장의 ‘살인 계획’ [단독] “불 지른다” 휘발유 뿌렸는데 집유… 공중협박죄 처벌 약하다 ‘20만 전자’에 박수 쏟아진 날… 노조는 5월 총파업 결의 2월 고용률 역대 최고… 청년은 더 멀어진 일자리 ‘악마는 프라다를 입는다’ 20년 만에 속편 나온다 ‘총성 없는 전쟁’ 베네수엘라가 이겼다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요