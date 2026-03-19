태안해양치유센터, ‘2026 우수웰니스관광지’로 선정
충남 태안군은 태안해양치유센터가 한국관광공사가 주관하는 ‘2026 우수웰니스관광지 88선’에 선정됐다고 19일 밝혔다.
한국관광공사는 한국 고유의 치유 콘텐츠를 갖춘 전국의 관광지를 발굴해 88곳을 우수웰니스관광지로 선정하고 있다.
태안해양치유센터는 태안만의 독보적인 해양 자원과 현대적인 치유 프로그램을 결합한 점을 높게 평가받아 웰니스 관광 거점으로 뽑혔다.
앞으로 성장지원 컨설팅과 외래객 유치 컨설팅, 홍보·판촉 지원 등 다양한 지원을 받을 예정이다.
태안군 관계자는 “지자체 운영 시설 중 도내 최초로 선정됐다”며 “앞으로 해양치유센터를 해양치유의 거점으로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.
해양자원을 활용한 치유 콘텐츠를 선보이는 태안해양치유센터는 지난 1월 12일 정식 운영한 이후 지난달 말까지 5000여명의 이용객이 다녀갔다.
태안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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