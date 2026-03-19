김동연 “문화와 체육, 대한민국 경제 새로운 성장 축”

오는 2030년까지 경기도가 추진할 문화·예술, 체육 분야의 주요 사업 방향이 제시됐다.

체육 분야는 ‘도민의 삶과 미래를 책임지는 사람 중심 경기체육’을 비전으로 세계를 선도하는 경기 체육, 100세 시대를 대비하는 경기 체육, 미래로 나아가는 경기 체육, 언제·어디서든 경기 체육 등 4대 전략으로 구성됐다.

경기도는 이를 통해 그동안 단순한 ‘비용 소모성 여가’로 여겨지던 문화와 체육을 경제 성장과 일자리 창출을 직접적으로 이끄는 새로운 ‘미래 산업 동력’으로 전환하기 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다.