김동연 “문화와 체육, 대한민국 경제 새로운 성장 축”
김동연 경기도지사가 “경기도는 새로운 문화·체육 비전을 통해 도민 삶의 질을 높이고 경기도와 대한민국 경제의 새로운 성장의 축을 만들겠다”고 목소리를 높였다.
김 지사는 18일 경기도서관에서 열린 ‘사람 중심 경제 실현을 위한 문화·체육 정책 비전’ 선포식에서 “문화와 체육은 단순한 여가를 넘어 지역경제를 움직이고 양질의 일자리를 만들어내는 새로운 동력이 되고 있다”며 이같이 밝혔다.
그는 “누구나 일상에서 문화를 누리고 체육으로 건강한 삶을 누릴 때 도민 한분 한분의 삶의 질이 높아지고 공동체는 더 따뜻해질 것”이라며 “문화와 체육의 투자는 결국 사람에 대한 투자다. 한 사람의 삶이 더 풍요로워질수록, 한 사람의 가능성이 더욱 넓어질수록 경기도의 미래가 더 크게 열릴 것”이라고 강조했다. 이어 “경기도는 사람에 대한 투자가 가장 먼저 가장 많이 이뤄지는 곳, 문화와 체육으로 삶이 더 풍요로워지는 곳이 될 것”이라고 덧붙였다.
이날 선포식에서는 도민의 문화생활을 지원하기 위해 만든 할인쿠폰인 컬처패스를 기존 20만장에서 100만장으로 5배 전격 확대하고, 도민 누구나 집에서 10분 이내에 체육시설을 이용할 수 있도록 공공 체육시설 300곳을 새롭게 건립하는 등을 중심으로 오는 2030년까지 경기도가 추진할 문화·예술, 체육 분야의 주요 사업 방향이 제시됐다.
문화·예술 분야는 ‘일상과 경제에 활력을 더하는 문화경제 육성’을 위해 문화 향유 확대로 문화생태계의 선순환 구조 조성, 예술인의 성장 기회 확대, 문화기술 혁신으로 콘텐츠 경쟁력 향상, ‘내 곁의 문화’ 시대 등 4대 전략으로 구성됐다.
체육 분야는 ‘도민의 삶과 미래를 책임지는 사람 중심 경기체육’을 비전으로 세계를 선도하는 경기 체육, 100세 시대를 대비하는 경기 체육, 미래로 나아가는 경기 체육, 언제·어디서든 경기 체육 등 4대 전략으로 구성됐다.
경기도는 이를 통해 그동안 단순한 ‘비용 소모성 여가’로 여겨지던 문화와 체육을 경제 성장과 일자리 창출을 직접적으로 이끄는 새로운 ‘미래 산업 동력’으로 전환하기 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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