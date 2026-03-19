美 “북한 핵무기 팽창, 러시아 전쟁 지원…한·미·일에 중대한 위협”

국가정보국 보고서 “북한 미사일과 핵탄두 등 확대…핵 무력 강화에 강한 의지”

러시아에 대한 군사 지원으로 “전투 경험 쌓아”

“이란은 미국과 이스라엘 군사 지원으로 심각한 타격…여전히 미국 공격 능력 보유”

털시 개버드 미국 국가정보국(DNI) 국장이 18일(현지시간) 미국 상원 정보위원회에 출석해 발언하고 있다. 연합뉴스

DNI는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 이란 정권의 전력이 크게 약화했다면서도 현 정권이 유지된다면 보복 공격이 확실시된다고 경고했다.

‘2026 연례 위협 평가(ATA)’ 보고서에서 “

북한의 대량살상무기(WMD)와 재래식 군사력, 불법 사이버 활동, 한국과 미국을 공격하기 위해 비대칭 능력을 사용하겠다는 의지 표출이 미국과 동맹국, 특히 한국과 일본에 “중대한 위협이 되고 있다”고 강조했다.

북한이 “분쟁이나 비전통적 또는 은밀한 공격 기간에 사용할 수 있는 생물학 및 화학무기 능력을 유지하고 있다”고 말했다.