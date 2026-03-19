美 “북한 핵무기 팽창, 러시아 전쟁 지원…한·미·일에 중대한 위협”
국가정보국 보고서 “북한 미사일과 핵탄두 등 확대…핵 무력 강화에 강한 의지”
러시아에 대한 군사 지원으로 “전투 경험 쌓아”
“이란은 미국과 이스라엘 군사 지원으로 심각한 타격…여전히 미국 공격 능력 보유”
미국 국가정보국(DNI)이 18일(현지시간) 북한의 핵무기 등 군사력 팽창 및 러시아와의 밀착이 한·미·일 3국에 중대한 위협이 되고 있다고 평가했다. DNI는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 이란 정권의 전력이 크게 약화했다면서도 현 정권이 유지된다면 보복 공격이 확실시된다고 경고했다.
DNI는 이날 상원 정보위원회 청문회를 앞두고 배포한 ‘2026 연례 위협 평가(ATA)’ 보고서에서 “북한은 미사일과 핵탄두를 포함한 전략 무기 프로그램을 확대하고 억지 능력을 강화하는 데 전념하고 있다”고 평가했다. 보고서는 이어 북한이 미 본토 전역에 도달할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 성공했다며 “핵무기 보유고를 늘리고 우라늄 농축 능력을 공개하는 등 핵 무력 강화에 강한 의지를 보이고 있다”고 진단했다.
보고서는 또 북한의 대량살상무기(WMD)와 재래식 군사력, 불법 사이버 활동, 한국과 미국을 공격하기 위해 비대칭 능력을 사용하겠다는 의지 표출이 미국과 동맹국, 특히 한국과 일본에 “중대한 위협이 되고 있다”고 강조했다.
보고서는 북한이 2024년 러시아의 쿠르스크 전투 작전을 지원하기 위해 1만1000명 이상의 병력을 파견하고 러시아에 포탄, 군사 장비, 탄도 미사일도 제공했다고도 명시했다. 보고서는 “북한군은 21세기 전쟁에서의 귀중한 전투 경험을 쌓았다”며 “(러시아를 위한 참전에서) 얻은 교훈을 제도화하고 러시아에서 얻은 성과를 공고히 하는 북한의 능력이 그 가치가 얼마나 될지를 결정할 것”이라고 설명했다.
털시 개버드 DNI 국장은 이날 청문회에 출석해 북한 정권이 “점점 더 자신감이 늘어나고 있다”며 “여전히 지역적, 전 세계적으로 우려의 원인”이라고 말했다. 그는 북한이 “분쟁이나 비전통적 또는 은밀한 공격 기간에 사용할 수 있는 생물학 및 화학무기 능력을 유지하고 있다”고 말했다.
그는 특히 북한의 사이버 프로그램에 대해 “정교하고 기민하다”며 “2025년 한해에만 북한은 가상화폐 20억 달러를 탈취한 걸로 추정되며, 이는 전략 무기 프로그램 추가 개발을 포함한 정권의 자금 조달에 기여하고 있다”고 했다. DNI 보고서도 “평양의 사이버 부대는 미국과 한국을 포함한 다양한 대상을 상대로 여러 전략적 목표를 달성할 능력이 있다”고 평가했다.
보고서는 이란에 대해서는 “미국과 이스라엘 주도의 군사 작전을 통해 심각한 타격을 입었다”면서도 “여전히 중동에서 미국과 동맹국들을 대상으로 비대칭 공격을 가할 능력을 보유하고 있다”고 평가했다. 특히 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 관련해 “만약 현 정권이 살아남는다면 하메네이의 죽음에 대한 보복을 시도할 것이 거의 확실하다”고 경고했다.
이날 청문회에는 개버드 DNI 국장과 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등 정보당국 책임자들이 나와 이란 전쟁에 대해 집중적으로 질문받았다.
개버드 국장은 이날 이란이 지난해 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’ 이후 “(우라늄) 농축 능력을 재건하려는 어떤 노력도 없었다”는 모두발언을 서면으로 제출했다. 하지만 실제 발언에선 “이란이 12일 전쟁 동안 입은 핵 인프라의 심각한 피해로부터 회복하려 하고 있었다”고 표현을 슬쩍 바꿨다.
민주당 의원들은 ‘이란의 임박한 핵 위협’을 전쟁 원인으로 제시한 트럼프 대통령과 코드를 맞추려고 일부러 발언을 누락한 것 아니냐고 질타했다. 마크 워너 상원의원은 “대통령의 주장과 모순되는 부분을 의도적으로 생략했다”고 지적했고, 개버드 국장은 발언이 길어져 일부 축약한 것뿐이라고 해명했다.
존 오소프 상원의원은 “이란 정권이 제기하는 임박한 핵 위협이 존재하는 것이냐”라고 따졌고, 개버드 국장은 “무엇이 임박한 위협인지 아닌지를 판단하는 것은 정보 기관의 책임이 아니다”라고 답했다. 반면 존 랫클리프 CIA 국장은 “이란은 오랫동안 미국에 지속적인 위협이 됐고, 현재 시점에서 즉각적인 위협을 가하고 있다고 생각한다”고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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