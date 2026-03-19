“지원 필요 없다”던 트럼프 역정 하루 만에…백악관 “동맹국들이 나서야”
미국 백악관은 18일(현지시간) 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 동맹국의 지원을 계속 촉구 중이라고 밝혔다. 전날 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 동맹 지원은 필요 없다며 역정을 냈지만 미국의 공식 입장은 여전히 동맹 지원이 필요하다는 것이다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 백악관에서 호르무즈 해협 개방 계획에 대한 질문에 “대통령은 유럽은 물론 걸프 지역 동맹국들과 계속 대화를 나눌 것”이라며 “미국은 상당한 역량을 갖추고 있고 여전히 비장의 카드를 갖고 있다. 계획이 마련돼 있으니 안심해도 된다”고 말했다. 이어 “일부 진전이 있었지만 대통령은 동맹국들이 나서서 더 많은 역할을 해줄 것을 계속해서 촉구하고 있다”고 밝혔다.
레빗 대변인은 특히 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들에 호르무즈 해협 군사 지원 참여를 압박하며 “대통령의 핵심 원칙 중 하나는 공정성”이라고 강조했다. 그는 “우리가 나토 동맹국 영토에 주둔하는 미군을 위해 지출하는 수십억 달러를 보라. 이는 전 세계 적들에 대한 억지력 역할을 하므로 그들(나토 동맹국)에 이익이 된다”며 “대통령이 이 시기에 동맹국들이 나서 더 많은 역할을 하도록 촉구하는 것은 옳다고 생각한다”고 말했다.
트럼프 전날 나토를 강하게 비판하면서 한국과 일본, 호주 등의 도움도 필요 없다고 말했다. 트럼프의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원은 “살면서 트럼프 대통령이 그렇게 화를 내는 것은 본 적이 없다”고 전하기도 했다.
트럼프도 종전 뒤 호르무즈 해협을 에너지 공급 의존도가 높은 국가들이 직접 책임지는 방안을 거론했다. 그는 이날 오전 트루스소셜에 “우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해 버리고 이른바 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다”며 “그러면 반응 없는 우리의 동맹 중 일부가 서둘러 움직이기 시작할 것”이라고 했다.
호르무즈 해협을 통과하는 원유는 한국과 일본 중국 등 아시아와 유럽 국가들로 대부분 공급되는데, 이들 국가에 호르무즈 해협 군함 파견을 재차 압박하는 메시지로 풀이된다. 트럼프는 이날 ‘미국의 동맹국들은 정신을 차려야 한다. 호르무즈 해협 통행을 돕기 위해 나서야 한다’는 제목의 뉴욕포스트 사설을 소셜미디어에 올리기도 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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