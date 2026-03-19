“중동 정세 전개 불확실” 연준, 두 차례 연속 금리 동결
금리 동결 찬성 11표, 반대 1표…트럼프가 최근 임명한 이사만 0,25%포인트 인하 주장
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 18일(현지시간) 기준금리를 동결했다. 지난 1월에 이어 2회 연속 동결로 이란 전쟁에 다른 유가 상승 우려 등이 반영됐다.
연준은 이날 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 찬성 11표, 반대 1표로 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결하기로 결정했다. 연준은 지난해 9월, 10월, 12월에 0.25%포인트씩 3차례 연속으로 기준금리를 내렸지만, 올해 들어서는 연속으로 기준금리를 동결했다. 도널드 트럼프 대통령이 최근 임명한 스티븐 마이런 이사 혼자 0.25%포인트 인하를 주장하며 동결에 반대했다.
연준은 기준금리 발표문에서 “경제 전망에 대한 불확실성은 여전히 높은 수준”이라며 “중동 상황(미·이스라엘과 이란의 전쟁)의 전개가 미국 경제에 갖는 함의(영향)가 불확실하다”고 평가했다. 또 “고용 증가세는 여전히 저조한 수준이며 최근 몇 달간 실업률은 큰 변동이 없었다”며 “물가 상승률은 다소 높은 수준을 유지하고 있다”고 설명했다.
제롬 파월 의장은 이날 기자회견에서 “최근 몇주 사이 단기 인플레이션 기대 지표가 상승했는데 이는 중동지역의 공급 차질로 인한 유가 급등세를 반영한 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 중동 전쟁이 미칠 영향과 관련한 질문에 “중동 사태가 미국 경제에 미칠 영향은 불확실하다”며 “단기적으로는 에너지 가격 상승이 전반적인 인플레이션을 끌어올리겠지만 이것이 경제에 미칠 잠재적 영향의 범위와 지속 기간을 파악하기에는 아직 이르다”고 답했다.
연준은 다만 올해 말 기준금리의 중간값을 3.4%로 예측함으로써 지난해 12월 전망 때와 같은 수준을 유지했다. 연준이 올해 안에 기준금리를 한 차례 내릴 수 있다는 의미로 해석된다.
연준의 이번 결정으로 한국(2.50%)과 미국의 금리 차는 상단 기준으로 1.25%포인트를 유지하게 됐다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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