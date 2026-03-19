“중동 정세 전개 불확실” 연준, 두 차례 연속 금리 동결

금리 동결 찬성 11표, 반대 1표…트럼프가 최근 임명한 이사만 0,25%포인트 인하 주장

제롬 파월 연방준비제도 의장이 18일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

단기적으로는 에너지 가격 상승이 전반적인 인플레이션을 끌어올리겠지만 이것이 경제에 미칠 잠재적 영향의 범위와 지속 기간을 파악하기에는 아직 이르다”고 답했다.