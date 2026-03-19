“대한민국은 이재명, 화성은 정명근”
정명근 경기도 화성특례시장이 18일 민선 9기 화성특례시장 출마를 공식 선언하면서 슬로건으로 ‘대한민국은 이재명, 화성은 정명근’으로 내세웠다.
이날 정 시장은 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령의 국정철학을 가장 빠르고 넓게 시민의 삶 속에 정착시킬 ‘든든한 국정 파트너’가 바로 저 정명근과 화성특례시”라며 이같이 슬로건을 표방하고 나섰다고 강조했다.
그러면서 그는 “이재명 국민주권정부와 함께 성장과 기본이 탄탄한 대한민국 1등 도시 ‘화성특례시’를 완성하겠다”며 출마선언 장소로 나래울복지관 내 ‘그냥드림 온(溫) 라운지’가 위치한 로비를 선택한 데 대해 특별한 의미를 부여했다.
정 시장은 “배고파 굶는 사람이 없는 사회를 만들고자 했던 이재명 대통령의 절실한 철학을 실천하고자 했다”며 “저 역시 화성특례시민을 위해 ‘그냥드림 온(溫) 라운지’를 만들고 전국 최대 규모로 확산시키며 그 가치를 현실로 구현하고 있다”고 설명했다.
그는 민선 9기 핵심 비전으로 아이부터 어르신까지 책임지는 ‘화성형 기본사회’ 실현, ‘30분 이동시대’ 실현을 위한 교통망 확충, ‘대한민국 경제수도’ 화성 완성, 고품격 글로벌 매력 도시 조성 등을 제시했다.
정명근 시장은 “행정은 아마추어의 연습장이 아니며 107만 시민의 삶은 결코 실험대가 아니다”며 “화성의 골목골목과 숨결을 누구보다 잘 아는 저 정명근이 화성의 멈추지 않는 발전을 책임지겠다”고 강조했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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