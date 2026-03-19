[속보] 다시 치솟는 유가… 브렌트유 110달러 재돌파

이스라엘이 이란의 최대 가스전에 폭격을 가하고 이란이 이에 대한 보복으로 주변국 에너지 시설을 반격하면서 18일(현지시간) 브렌트유가 8% 가까이 폭등, 배럴당 111달러까지 치솟았다.
국제유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 이날 배럴당 107.38달러로 전장 대비 3.8% 올랐다.
4월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 96.32달러로 전장 대비 0.1% 상승했다.
브렌트유는 종가 산출 이후 미 동부시간 오후 4시 48분쯤 배럴당 111달러대로 오르며 상승 폭을 키웠다.
브렌트유가 장중 배럴당 110달러대로 올라선 것은 지난 9일 이후 9일 만이다.
이날 이스라엘은 이란 부세르 주에 위치한 이란 내 최대 가스 시설을 공격했다고 밝혔다.
이란도 가만히 있지 않았다.
세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가했다. 카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다.
이미 UAE 원유 시설을 공격했던 이란은 사우디아라비아의 석유 시설을 공격하겠다고 위협했다.
세계적 투자은행 시티는 원유 인프라 손실로 4월까지 하루 1100만에서 1600만 배럴의 공급 차질이 예상되며 브렌트유가 130달러를 돌파할 수 있다고 전망했다.
한편 브렌트유는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 120달러까지 치솟았으며, 사상 최고치는 2008년 금융위기 때 기록한 147달러다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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