오늘의 날씨 - 오전 (2026년 03월 19일)
3월 19일 목요일, 아침 날씨입니다.
아침 최저기온은 서울 1.0도, 인천 0.0도, 수원 -1.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 2.0도, 청주 -1.0도, 대전 -1.0도, 전주 1.0도, 광주 1.0도, 대구 2.0도, 부산 5.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.
낮 최고기온은 서울 11.0도, 인천 9.0도, 수원 10.0도, 춘천 13.0도, 강릉 12.0도, 청주 13.0도, 대전 13.0도, 전주 14.0도, 광주 14.0도, 대구 15.0도, 부산 15.0도, 제주 11.0도로 예상됩니다.
이상 날씨였습니다.
웨더봇 기자
※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.
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