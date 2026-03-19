지난달 25일 포르쉐를 몰다 반포대교에서 추락사고를 일으킨 여성 운전자가 투약한 프로포폴을 보유했던 병원 원장이 경찰에 입건됐다.
18일 서울 용산경찰서는 최근 서초구 한 성형외과 C원장을 마약류관리법 위반 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 자신의 병원 내 마약류 관리·감독을 소홀히 한 혐의다.
의사 1명의 소규모로 운영되던 이 병원은 포르쉐 운전자 A씨에게 프로포폴을 건넨 전직 간호조무사 30대 여성 B씨가 일하던 곳이다. 경찰은 최근 병원을 압수수색해 처방 및 의약품 반출입 자료를 확보했다.
B씨는 사고 당일 A씨의 차량 조수석에 동승했던 인물로 지난 2일 경찰에 자진 출석해 조사를 받았다. 경찰 조사에서 B씨는 A씨에게 약물을 전달했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
사고 차량에서 발견된 100개 이상의 약물은 모두 B씨가 빼돌린 것으로 알려졌다. B씨는 병원에서 사용한 양을 부풀리는 방식으로 범행한 것으로 확인됐다.
다만 스스로 약물을 투여하진 않은 것으로 조사됐다. B씨는 19일 구속 송치될 예정이다.
경찰은 “추가 혐의점들에 대해 계속 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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차 안에 100개 이상 약물… ‘포르쉐 추락’ 병원장도 입건
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