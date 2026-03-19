나이트클럽서 집단 확진… 英 뇌수막염 청년 2명 사망

2명이 사망했다고 BBC 방송 등이 18일(현지시간) 보도했다.

마스크를 쓴 학생들이 18일(현지시간) 영국 남동부 캔터베리에 있는 켄트 대학교에서 백신 접종을 받기 위해 줄을 서 있다. AFP연합

마스크를 쓴 학생들이 18일(현지시간) 영국 남동부 캔터베리에 있는 켄트 대학교에서 백신 접종을 받기 위해 줄을 서 있다. AFP연합