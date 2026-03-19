진은숙, 스페인 최고 권위 ‘BBVA 지식 프런티어상’ 수상

한국인으로는 최초 수상 … “독창적인 음악 언어와 기법 발전”

작곡가이자 통영국제음악제 예술감독을 맡고 있는 진은숙 (c)통영국제음악제

세계적인 작곡가이자 통영국제음악제 예술감독을 맡고 있는 진은숙이 스페인 BBVA 재단에서 수여하는 지식 프런티어 상(BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award) ‘음악과 오페라’ 부문 수상자로 18일(현지시간) 선정됐다.



2008년 제정된 이 상은 스페인 금융투자그룹 BBVA가 설립한 재단이 스페인 국립연구위원회(CSIC)와 함께 운영한다. 과학 연구 및 문화 창조 분야에서 중요한 공헌을 한 사람들을 기리는 국제적인 시상 프로그램이다. 기초과학, 생물학 및 생의학, 정보통신기술, 기후변화 및 환경과학, 경제학·재무·경영, 인문학, 사회과학, 음악과 오페라 등 총 8개 부문에 대해 시상한다.



BBVA 지식 프론티어 상은 지금까지 총 34명의 노벨상 수상자를 배출할 만큼 공신력 있는 상이다. 수상자에게는 상금 40만 유로(한화 약 6억8000만원)가 수여된다. 그동안 음악과 오페라 분야에서는 피에르 불레즈(2012), 스티브 라이히(2013), 죄르지 쿠르타그(2014), 존 애덤스(2018), 아르보 패르트(2019), 조지 벤저민(2023) 등 당대 손꼽히는 작곡 거장들이 상을 받았다.



BBVA 재단은 “진은숙은 탁월한 기악적 기교와 강력한 표현력으로 상징적 세계를 묘사하는 능력이 탁월하다. 또한, 독창적이고 독보적인 음악 언어와 기법을 발전시켜 음악 창작 분야에서 뛰어난 공헌을 해왔다”고 선정 이유를 밝혔다. 이와 함께 지난해 초연한 진은숙의 오페라 ‘달의 어두운 면(The Dark Side of the Moon)’의 성공을 꼽기도 했다. BBVA 지식 프런티어상 시상식은 오는 6월 18일 스페인 빌바오의 에우스칼두나 빌바오 센터에서 개최되며, 하루 전날에는 이를 기념하는 갈라 콘서트가 열릴 예정이다.



진은숙은 한계 없는 상상력과 끊임없이 변화하는 음향 세계를 선보이며 동시대 음악계에서 비견할 수 없는 미학적 양식을 탄생시켰다는 평을 받는 작곡가다. 그동안 그라베마이어상(2004년), 쇤베르크상(2005년), 모나코 피에르대공 작곡상(2010년), 시벨리우스 음악상(2017년), 크라비스 음악상(2018년), 바흐 음악상(2019년), 레오니소닝 음악상(2021년), 에른스트 폰 지멘스상(2024) 등 음악계의 주요한 상을 휩쓸었다.



진은숙은 2022년부터 통영국제음악제와 대만 가오슝 웨이우잉 국제음악제 예술감독을 맡고 있다. 또한 2026년에는 제네바 국제 콩쿠르 작곡부문 심사위원장, 프라하 스프링 페스티벌의 현대음악 프로그램인 ‘2026 프라하 오프스프링’ 상주작곡가로 활동하고 있다.



한편 진은숙이 예술감독으로 함께하고 있는 ‘2026 통영국제음악제’는 오는 27일부터 4월 5일까지 열흘간 총 26개의 프로그램이 공연된다. 상주작곡가 조지 벤저민 경, 상주연주자 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히, 카운터테너 야쿠프 유제프 오를린스키를 비롯해 다양한 분야의 연주자들이 총 26회의 공연 프로그램을 선보인다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세계적인 작곡가이자 통영국제음악제 예술감독을 맡고 있는 진은숙이 스페인 BBVA 재단에서 수여하는 지식 프런티어 상(BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award) ‘음악과 오페라’ 부문 수상자로 18일(현지시간) 선정됐다.2008년 제정된 이 상은 스페인 금융투자그룹 BBVA가 설립한 재단이 스페인 국립연구위원회(CSIC)와 함께 운영한다. 과학 연구 및 문화 창조 분야에서 중요한 공헌을 한 사람들을 기리는 국제적인 시상 프로그램이다. 기초과학, 생물학 및 생의학, 정보통신기술, 기후변화 및 환경과학, 경제학·재무·경영, 인문학, 사회과학, 음악과 오페라 등 총 8개 부문에 대해 시상한다.BBVA 지식 프론티어 상은 지금까지 총 34명의 노벨상 수상자를 배출할 만큼 공신력 있는 상이다. 수상자에게는 상금 40만 유로(한화 약 6억8000만원)가 수여된다. 그동안 음악과 오페라 분야에서는 피에르 불레즈(2012), 스티브 라이히(2013), 죄르지 쿠르타그(2014), 존 애덤스(2018), 아르보 패르트(2019), 조지 벤저민(2023) 등 당대 손꼽히는 작곡 거장들이 상을 받았다.BBVA 재단은 “진은숙은 탁월한 기악적 기교와 강력한 표현력으로 상징적 세계를 묘사하는 능력이 탁월하다. 또한, 독창적이고 독보적인 음악 언어와 기법을 발전시켜 음악 창작 분야에서 뛰어난 공헌을 해왔다”고 선정 이유를 밝혔다. 이와 함께 지난해 초연한 진은숙의 오페라 ‘달의 어두운 면(The Dark Side of the Moon)’의 성공을 꼽기도 했다. BBVA 지식 프런티어상 시상식은 오는 6월 18일 스페인 빌바오의 에우스칼두나 빌바오 센터에서 개최되며, 하루 전날에는 이를 기념하는 갈라 콘서트가 열릴 예정이다.진은숙은 한계 없는 상상력과 끊임없이 변화하는 음향 세계를 선보이며 동시대 음악계에서 비견할 수 없는 미학적 양식을 탄생시켰다는 평을 받는 작곡가다. 그동안 그라베마이어상(2004년), 쇤베르크상(2005년), 모나코 피에르대공 작곡상(2010년), 시벨리우스 음악상(2017년), 크라비스 음악상(2018년), 바흐 음악상(2019년), 레오니소닝 음악상(2021년), 에른스트 폰 지멘스상(2024) 등 음악계의 주요한 상을 휩쓸었다.진은숙은 2022년부터 통영국제음악제와 대만 가오슝 웨이우잉 국제음악제 예술감독을 맡고 있다. 또한 2026년에는 제네바 국제 콩쿠르 작곡부문 심사위원장, 프라하 스프링 페스티벌의 현대음악 프로그램인 ‘2026 프라하 오프스프링’ 상주작곡가로 활동하고 있다.한편 진은숙이 예술감독으로 함께하고 있는 ‘2026 통영국제음악제’는 오는 27일부터 4월 5일까지 열흘간 총 26개의 프로그램이 공연된다. 상주작곡가 조지 벤저민 경, 상주연주자 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히, 카운터테너 야쿠프 유제프 오를린스키를 비롯해 다양한 분야의 연주자들이 총 26회의 공연 프로그램을 선보인다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지