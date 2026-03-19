뮤지컬 ‘전설의 리틀 농구단’의 10주년은 특별하다

5월 25일까지 대학로 플러스씨어터… 초연부터 거쳐간 배우들 대거 출연

국내 공연계에서 공공극장이 개발하고 민간 제작사가 상업화한 첫 사례

올해 10주년을 맞은 뮤지컬 ‘전설의 리틀 농구단’. 국내 공연계에서 지역 공공극장이 개발한 뒤 민간 제작사가 상업화한 첫 뮤지컬이다. (c)아이엠컬처

근래 창작 뮤지컬들의 10주년 또는 20주년 공연, 심지어 30주년 기념 공연이 잇따라 펼쳐지고 있다. 이는 치열한 뮤지컬 시장에서 살아남은 스테디셀러들의 잔치인 동시에 한국 뮤지컬의 역사가 만만치 않다는 것을 보여준다. 기념 공연을 여는 뮤지컬 가운데 최근 개막한 ‘전설의 리틀 농구단’(~5월 25일까지 대학로 플러스씨어터)은 여러 면에서 특별하다.



‘전설의 리틀 농구단’은 왕따를 당하던 고등학생 수현이 학교를 떠나지 못하고 떠도는 세 유령을 만나면서 벌어지는 이야기다. 수현은 유령들 때문에 어쩔 수 없이 폐지 직전의 구청 농구단에 합류하면서 희망을 찾게 된다. 이 작품은 감동적인 학원물처럼 전개되지만, 유령들의 과거를 찾아가는 미스터리 요소가 더해지면서 관객을 몰입시킨다.



‘전설의 리틀 농구단’은 국내에서 나온 스포츠 소재 뮤지컬 중에서도 대중성을 획득한 드문 작품이다. 스포츠는 감동과 성장 등의 서사를 보여줄 수 있는 소재지만 무대라는 제한된 공간에서 오롯이 담아내기가 쉽지 않다. 그동안 여러 시도에도 불구하고 기억에 남는 뮤지컬이 거의 없는 이유다. 하지만 이 작품은 2016년 초연 이후 뮤지컬과 스포츠의 성공적인 만남을 보여주며 꾸준히 공연됐다. 특히 지역 문예회관에서 청소년 대상 뮤지컬로 각광받았다.



올해 10주년을 맞은 뮤지컬 ‘전설의 리틀 농구단’. 국내 공연계에서 지역 공공극장이 개발한 뒤 민간 제작사가 상업화한 첫 뮤지컬이다. (c)아이엠컬처

무엇보다 ‘전설의 리틀 농구단’은 한국 공연계에서 공공극장이 만든 작품을 민간 제작사에서 건네받아 레퍼토리로 만든 첫 사례다. 원래 이 작품은 박해림 작가와 황예슬 작곡가가 한국예술종합학교 재학 시절 만들었다. 그리고 작품의 가능성을 본 안산문화예술의전당이 제작자로 나서 2016년 12월 정식 초연을 올린 데 이어 이듬해 두 차례의 재연과 중국 베세토 연극제 공식 초청 공연을 마쳤다. 이 과정에서 작품을 수정하며 완성도를 높인 안산문화예술의전당은 2018년 대학로 무대에도 올렸다. 무대는 하나의 코트가 되고, 배우들이 농구 경기와 안무를 결합한 퍼포먼스를 선보인 것이 호평을 받았다.



하지만 공공극장이다 보니 상업화 노하우 부족을 드러낸 안산문화예술의전당은 2019년 민간 제작사 아이엠컬처와 ‘인핸스먼트 계약’(enhancement deals)을 체결했다. 영국과 미국 뮤지컬계에서 일반화된 인핸스먼트 계약은 공공극장 등 비영리 제작사에서 개발된 작품을 민간 제작사가 보완해서 상업화한 뒤 수익금 일부를 로열티로 제공하는 것이다. 국내에서 라이선스로 선보였던 영미 뮤지컬 ‘레미제라블’ ‘넥스트 투 노멀’ ‘스프링 어웨이크닝’ ‘해밀턴’ ‘디어 에반 한센’ 등이 대표적 사례다.



올해 10주년을 맞은 뮤지컬 ‘전설의 리틀 농구단’. 국내 공연계에서 지역 공공극장이 개발한 뒤 민간 제작사가 상업화한 첫 뮤지컬이다. (c)아이엠컬처

‘전설의 리틀 농구단’은 아이엠컬처에서 장우성 연출가, 양주인 음악감독 등 새로운 스태프와 함께 다시 보완된 이후 서울은 물론 지역에서 자주 초청받는 레퍼토리가 됐다. 특히 2024년 일본 도쿄와 오사카에서도 현지 제작사에 의해 공연이 이뤄졌다. 지역 문예회관에서 만든 뮤지컬이 대중화된 데 이어 해외 라이선스 공연까지 성사된 것은 이 작품이 처음이었다.



올해 10주년을 기념해 ‘전설의 리틀 농구단’은 초연부터 그동안 거쳐간 배우들을 모으는 한편 오디션을 통해 새로 선발한 배우들까지 21명을 캐스팅했다. 6명이 출연하는 공연은 배우들의 조합에 따라 다른 재미를 느낄 수 있다. 오는 21일에는 고양 소노 스카이거너스 프로 농구단과 협업을 진행해 시투와 축하공연도 선보인다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 근래 창작 뮤지컬들의 10주년 또는 20주년 공연, 심지어 30주년 기념 공연이 잇따라 펼쳐지고 있다. 이는 치열한 뮤지컬 시장에서 살아남은 스테디셀러들의 잔치인 동시에 한국 뮤지컬의 역사가 만만치 않다는 것을 보여준다. 기념 공연을 여는 뮤지컬 가운데 최근 개막한 ‘전설의 리틀 농구단’(~5월 25일까지 대학로 플러스씨어터)은 여러 면에서 특별하다.‘전설의 리틀 농구단’은 왕따를 당하던 고등학생 수현이 학교를 떠나지 못하고 떠도는 세 유령을 만나면서 벌어지는 이야기다. 수현은 유령들 때문에 어쩔 수 없이 폐지 직전의 구청 농구단에 합류하면서 희망을 찾게 된다. 이 작품은 감동적인 학원물처럼 전개되지만, 유령들의 과거를 찾아가는 미스터리 요소가 더해지면서 관객을 몰입시킨다.‘전설의 리틀 농구단’은 국내에서 나온 스포츠 소재 뮤지컬 중에서도 대중성을 획득한 드문 작품이다. 스포츠는 감동과 성장 등의 서사를 보여줄 수 있는 소재지만 무대라는 제한된 공간에서 오롯이 담아내기가 쉽지 않다. 그동안 여러 시도에도 불구하고 기억에 남는 뮤지컬이 거의 없는 이유다. 하지만 이 작품은 2016년 초연 이후 뮤지컬과 스포츠의 성공적인 만남을 보여주며 꾸준히 공연됐다. 특히 지역 문예회관에서 청소년 대상 뮤지컬로 각광받았다.무엇보다 ‘전설의 리틀 농구단’은 한국 공연계에서 공공극장이 만든 작품을 민간 제작사에서 건네받아 레퍼토리로 만든 첫 사례다. 원래 이 작품은 박해림 작가와 황예슬 작곡가가 한국예술종합학교 재학 시절 만들었다. 그리고 작품의 가능성을 본 안산문화예술의전당이 제작자로 나서 2016년 12월 정식 초연을 올린 데 이어 이듬해 두 차례의 재연과 중국 베세토 연극제 공식 초청 공연을 마쳤다. 이 과정에서 작품을 수정하며 완성도를 높인 안산문화예술의전당은 2018년 대학로 무대에도 올렸다. 무대는 하나의 코트가 되고, 배우들이 농구 경기와 안무를 결합한 퍼포먼스를 선보인 것이 호평을 받았다.하지만 공공극장이다 보니 상업화 노하우 부족을 드러낸 안산문화예술의전당은 2019년 민간 제작사 아이엠컬처와 ‘인핸스먼트 계약’(enhancement deals)을 체결했다. 영국과 미국 뮤지컬계에서 일반화된 인핸스먼트 계약은 공공극장 등 비영리 제작사에서 개발된 작품을 민간 제작사가 보완해서 상업화한 뒤 수익금 일부를 로열티로 제공하는 것이다. 국내에서 라이선스로 선보였던 영미 뮤지컬 ‘레미제라블’ ‘넥스트 투 노멀’ ‘스프링 어웨이크닝’ ‘해밀턴’ ‘디어 에반 한센’ 등이 대표적 사례다.‘전설의 리틀 농구단’은 아이엠컬처에서 장우성 연출가, 양주인 음악감독 등 새로운 스태프와 함께 다시 보완된 이후 서울은 물론 지역에서 자주 초청받는 레퍼토리가 됐다. 특히 2024년 일본 도쿄와 오사카에서도 현지 제작사에 의해 공연이 이뤄졌다. 지역 문예회관에서 만든 뮤지컬이 대중화된 데 이어 해외 라이선스 공연까지 성사된 것은 이 작품이 처음이었다.올해 10주년을 기념해 ‘전설의 리틀 농구단’은 초연부터 그동안 거쳐간 배우들을 모으는 한편 오디션을 통해 새로 선발한 배우들까지 21명을 캐스팅했다. 6명이 출연하는 공연은 배우들의 조합에 따라 다른 재미를 느낄 수 있다. 오는 21일에는 고양 소노 스카이거너스 프로 농구단과 협업을 진행해 시투와 축하공연도 선보인다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지