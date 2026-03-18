김혜경 여사, 국제백신硏 한국후원회 명예회장 추대

김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장으로부터 IVI 마스코트인형을 받고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사는 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장을 접견했다.

김 여사는 “제6대 명예회장으로 추대돼 고 이희호 여사부터 이어져 온 자랑스러운 전통을 잇게 돼 큰 영광이지만 한편으로는 그에 따르는 사명과 책임 또한 무겁게 느끼고 있다”고 말했다.