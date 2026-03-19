“日, 아시아서도 무시당해… 원인은 정지된 사고”

TV아사히 간부급 기자, 도쿄회의 취재후기

“살상무기 수출하면 80여년 평화주의 끝나”

지난 11일 일본 도쿄에서 열린 '도쿄회의 2026'에서 참석자들의 의견을 나누는 모습. 언론NPO 홈페이지

기획 프로그램에서 “(다양한 관계자와 이야기를 나누며 느낀 것은 정부 간 차원에서) 일본이 아시아에서도 상대해주지 않는 나라가 돼가고 있다는 점이었다”고 말했다.

국익에 부합하는 본질적 외교를 구축하려고 진지하게 노력하는 정치인이 거의 없다는 지적도 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리(오른쪽)가 지난 16일 도쿄 국회에서 참의원 예산위원회 회의 도중 기하라 미노루 관방장관(왼쪽 두 번째) 등과 이야기를 나누는 모습. AFP연합뉴스

국제정치·외교 포럼이다.

강대국의 ‘힘의 지배’가 확산되는 국제사회에서 다자주의가 위기에 처해 있다는 게 지금의 인식이다.

가계지출 중 식비 비중을 의미하는

엥겔계수는 역사적으로 높은 수준에 도달했다.

2021년 기준 상대적 빈곤율은 15.4%~15.7%로 일본인

약 6명 중 1명이 빈곤선(1인 기준 월간

이하다.

엔화 환율은 14년 전과 비교해 중국 위안화 대비 37%, 태국 바트화 대비 42% 하락했다. ‘엔화는 아시아에서 가장 약한 통화’라는 평가까지 나오고 있다고 오카다 데스크는 설명했다.

저출산· 고령화나 인구감소보다도 일본인의 사고가 정지하거나 정체된 점이라고 분석했다. 스스로 생각하지 않는 사회구조와 의식이 뿌리 깊게 자리 잡고 있다는 게 오카다 데스크의 지적이다.

그는 “

이대로라면 2075년 일본의 국내총생산(GDP)이 세계 12위까지 추락해 파키스탄이나 나이지리아에도 뒤처질 것이라는 전망에도 위화감이 없다”고 말했다.

일본 정부가 방위장비 수출 원칙

을 완화하려는 움직임은 심각한 문제로 평가했다.

오카다 데스크는 전투기 등 살상 능력을 지닌 무기까지 수출하게 되는 이 방침을 허용할 경우 일본은 ‘사람을 죽이는 데 가담하는 나라’로 변질되고, 전후 81년간 쌓아온 평화주의가 끝나게 될 것이라고 경고했다.

미국이 주도해온, 이익을 서로 빼앗는 형태의 자본주의나 글로벌리즘이 아니라 일본인이 가진 이타적 사고를 세계에 확산해야 한다”고 제언했다. 또 “

일본이 평화주의를 점차 확산시키고, 각국 간 조정자로서 국제문제 해결에 적극적으로 참여하는 ‘세계의 조율자’를 목표로 해야 한다”고 덧붙였다.