트럼프 “느린 동맹들, 전쟁 뒤 해협 맡기면 서두를 것”
파병 미온적인 동맹국들 또 비난
전날엔 “나토·한국·일본·호주 실망”
도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 수습을 동맹국들에 맡기는 방안을 거론했다.
트럼프 대통령은 18일 트루스소셜에 “테러국가 이란의 잔재를 우리가 완전히 끝장내고, 우리가 아니라 ‘해협’을 이용하는 국가들에 책임을 지우면 어떻게 될지 궁금하다”며 “그러면 우리의 반응이 느린 동맹국들 중 일부도 매우 서둘러 움직이기 시작할 것”이라고 적었다.
8분쯤 뒤에는 ‘미국의 동맹국들은 정신을 차려야 한다, 호르무즈 해협을 다시 열기 위해 도움에 나서야 한다’는 제목의 뉴욕포스트 온라인기사를 트루스소셜에 공유했다.
호르무즈 해협에서 동맹국들과 유조선·화물선을 군함으로 보호하는 ‘호위 연합’ 결성을 시도했던 트럼프 대통령은 동맹국들의 소극적인 태도에 격분해 날선 발언을 쏟아내고 있다.
그는 전날 트루스소셜에서 파병을 거부한 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들을 비난하며 “나토의 지원이 필요하지 않다”며 “일본, 호주나 한국도 마찬가지”라고 밝혔다. 같은 날 백악관에서 미할 마틴 아일랜드 총리와 정상회담에서도 “나토에 매우 실망했다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사