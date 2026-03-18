“차고에서 시작된 반세기 혁신”… 창립 50년 애플, AI시대 재도약 나선다
애플 명동에서 50주년 기념 행사… 아이돌 코르티스와 특별 토크
1976년 4월 1일, 미국 캘리포니아주 로스알토스의 차고지. 스티브 잡스와 스티브 워즈니악은 이곳에서 작은 회사를 설립했다. 훗날 ‘혁신의 아이콘’으로 거듭난 기업, 애플의 시작이었다. 개인용 컴퓨터 시대를 열고 글로벌 모바일 생태계를 이끈 애플의 지난 50년은 IT 산업의 기준을 재편하는 상징적인 궤적이었다.
창립 50주년을 맞은 애플이 18일 서울 중구 애플 명동에서 기념 행사를 열고 애플의 ‘영 크리에이터 크루’로 활동 중인 아이돌 그룹 코르티스와 특별 토크 스테이지를 진행했다. 애플은 미국 뉴욕 그랜드 센트럴 스토어에서의 첫 행사를 시작으로 한국을 거쳐 중국 상하이 등 세계 각국으로 기념 프로젝트를 이어갈 예정이다.
코르티스는 애플 생태계를 활용한 창작 과정 전반을 소개했다. ‘아이패드’를 이용한 아이디어 기록과 안무 모니터링, ‘에어팟 맥스’를 활용한 음원 모니터링, ‘개러지밴드’와 보이스 메모로 제한된 환경에서 비트를 만드는 방식 등이 대표적이다. 지난 1월 코르티스의 ‘GO!’ 퍼포먼스 비디오를 3D 8K 초고해상도 기반 ‘애플 이머시브 비디오’ 형식으로 제작한 경험도 공유했다.
애플의 혁신은 잡스 창업자의 ‘다르게 생각하기(Thinking Different)’ 철학에서 출발했다. 첫 번째 도약은 개인용 컴퓨터의 대중화였다. ‘애플 II’의 성공에 이어 1984년 출시한 ‘매킨토시’에 마우스를 사용하는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 처음 도입하며 컴퓨터와 인간이 상호작용하는 방식을 완전히 뒤바꿔 놓았다. 1985년 잡스가 애플 이사회의 해고로 회사를 떠나며 애플은 긴 암흑기에 접어들었지만 1997년 그의 극적인 복귀와 함께 본격적인 성장 가도에 올랐다.
잡스는 제품군을 단순화하고 디자인·인터페이스의 직관성을 강화하며 브랜드 이미지 구축에 나섰다. 1998년 올인원 컴퓨터 ‘아이맥’을 출시하고 2001년 MP3 플레이어 ‘아이팟’과 음악 플랫폼 ‘아이튠즈’를 결합해 디지털 음악 생태계를 장악했다. CD플레이어가 유행하던 시절 한 손에 잡히는 디바이스, 아이튠즈와의 긴밀한 연동, 음악 라이브러리를 손쉽게 탐색할 수 있는 스크롤 휠 인터페이스는 사용자들에게 ‘주머니 속 1000곡’이라는 신선한 경험을 선사했다.
시장에 결정타를 날린 건 2007년 ‘아이폰’ 출시였다. 군더더기 없는 디자인에 ‘iOS’ 운영체제, ‘앱스토어’ 플랫폼이 결합된 애플만의 독자적 생태계는 오늘날까지도 글로벌 스마트폰 시장에서 애플이 1등 지위를 지키게 하는 핵심 원동력이 됐다. 아이폰은 터치 스크롤, 스와이프, 탭, 손가락 확대·축소 등 오늘날 우리가 모든 스마트 기기를 사용할 때 당연하게 여기는 조작 방식을 정립하기도 했다.
2011년 팀 쿡 CEO 체제로의 전환은 애플의 세계 시총 1위 등극을 완성시켰다. 아이폰 시리즈의 글로벌 공급망을 확대하고 ‘애플워치’와 ‘에어팟’을 앞세워 웨어러블(착용형) 시장을 성공적으로 개척했다. 특히 인텔 등 외부 칩셋 의존에서 벗어나 자체 설계 프로세서 전략을 선택해 디바이스 전력 효율과 성능을 극대화했다.
애플은 새로운 50년을 향한 중대한 변곡점에 서 있다. 인공지능(AI) 시대에도 특유의 폐쇄적 생태계 전략을 고수하다 ‘AI 지각생’이라는 오명을 얻기도 했다. 이에 애플은 최근 구글과 손을 잡고 차세대 AI 파운데이션 모델에 제미나이 기술을 적용하는 등 ‘혁신 제2막’을 위한 채비에 나섰다.
그간 애플과는 거리가 있었던 ‘가성비’ 전략도 병행하려는 모습이다. 최근 아이폰 16 프로와 동일한 스마트폰용 ‘A18 프로’ 프로세서를 탑재한 저가형 노트북 ‘맥북 네오’를 출시해 큰 주목을 받고 있다. 미국 출시가 599달러, 국내 출시가 99만원이라는 파격적인 가격에도 품질이 유지돼 호평을 얻고 있다.
애플은 향후 애플 인텔리전스 고도화, 폴더블 스마트폰, 스마트 글래스 등 미래 기술 설계에 집중할 계획이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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