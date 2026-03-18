김영록 “신정훈 캠프 사실 왜곡은 위험”…강기정·민형배 공방 격화

김영록, 예비경선 후 겸허한 태도와 협력 의지 표명



강기정, 민형배에 “구청장 시절 비서실장 뇌물죄 구속 입장 밝혀라”



민형배 “네거티브 아니냐”…강기정 “뇌물죄 실형은 중대한 사안”



김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보 선거대책본부가 18일 신정훈 예비후보 측의 비방에 대해 “사실을 왜곡하는 주장은 위험하다”는 공식 입장을 발표했다.



선대위는 입장문을 통해 “사실과 반하는 주장까지 하면서 공박하는 심정을 이해 못 할 바는 아니지만 선거법 위반 등 소지가 있다”고 지적했다.



이어 “좋은 행정은 큰 소리가 나지 않게 균형을 유지하는 일”이라며 “입후보자 모두 좋은 행정이 어떤 것인지를 시민들에게 모범적으로 보여줘야 한다”고 강조했다.



신 후보 측이 문제 삼은 500조원 반도체 투자 유치 공약에 대해서는 “전남광주특별시장 예비후보로서의 공약이며, 특별시장이 되면 반드시 해결할 것”이라고 밝혔다.



선대위는 용인 반도체 특화단지가 포화상태인 상황에서 오픈AI와 삼성 SDS 등 국내외 기업들이 전남광주에 투자하고 있다고 설명했다. 또 값싼 전기요금과 풍부한 용수 등 전남광주의 장점을 언급하며, "현실을 바탕으로 미래의 목표를 설정한 게 왜 문제인지 모르겠다"고 반문했다.



인구감소 문제에 대해서는 “전남도 만의 문제가 아닌 국가적 과제”"라고 강조했다. 전남이 지난해 합계 출산율 1.04명(2025년 2분기 기준)으로 전국 1위를 차지했다는 점을 들며, 국회 행안위원장인 신 의원이 어떤 노력을 했는지 재차 반문했다.



선대위는 “김영록 예비후보는 더욱 겸허한 마음으로 오직 전남광주특별시의 미래 발전과 도약을 위해 나아갈 것”이라며 “특별시민들을 위해 다른 예비후보들과도 힘을 합쳐 나가겠다”고 밝혔다.



왼쪽부터 강기정, 김영록, 민형배, 주철현 전남광주특별시장 경선 후보. 뉴시스

전날 열린 예비경선 A조 합동토론회에서는 후보 간 역학관계가 드러나며 날선 공방이 오갔다.



주도권 토론 과정에서 후보들은 상호 검증을 명분으로 강도 높은 발언을 주고받으며 긴장감을 높였다.



특히 강기정 후보가 민형배 후보 측근의 청렴 문제를 직격하면서 충돌이 격화됐다. 강 후보는 “통합시장은 인허가 권한이 막대한 만큼 청렴성이 핵심”이라며 “구청장 시절 비서실장이 뇌물죄로 구속된 사안에 대한 입장을 밝혀달라”고 압박했다.



이에 민 후보는 “해당 인물이 공적 권한을 행사하며 범행을 저지른 것은 아닌 것으로 안다”고 답하면서도 “10년 전 일을 꺼내는 것은 네거티브 아니냐”고 맞받았다.



강 후보는 “단체장 비서실장이 뇌물죄로 실형을 선고받은 것은 중대한 사안”이라며 “이를 네거티브로 치부할 수 없다”고 재반박했고, 양측 간 공방은 한층 거칠어졌다.



광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보 선거대책본부가 18일 신정훈 예비후보 측의 비방에 대해 “사실을 왜곡하는 주장은 위험하다”는 공식 입장을 발표했다.선대위는 입장문을 통해 “사실과 반하는 주장까지 하면서 공박하는 심정을 이해 못 할 바는 아니지만 선거법 위반 등 소지가 있다”고 지적했다.이어 “좋은 행정은 큰 소리가 나지 않게 균형을 유지하는 일”이라며 “입후보자 모두 좋은 행정이 어떤 것인지를 시민들에게 모범적으로 보여줘야 한다”고 강조했다.신 후보 측이 문제 삼은 500조원 반도체 투자 유치 공약에 대해서는 “전남광주특별시장 예비후보로서의 공약이며, 특별시장이 되면 반드시 해결할 것”이라고 밝혔다.선대위는 용인 반도체 특화단지가 포화상태인 상황에서 오픈AI와 삼성 SDS 등 국내외 기업들이 전남광주에 투자하고 있다고 설명했다. 또 값싼 전기요금과 풍부한 용수 등 전남광주의 장점을 언급하며, "현실을 바탕으로 미래의 목표를 설정한 게 왜 문제인지 모르겠다"고 반문했다.인구감소 문제에 대해서는 “전남도 만의 문제가 아닌 국가적 과제”"라고 강조했다. 전남이 지난해 합계 출산율 1.04명(2025년 2분기 기준)으로 전국 1위를 차지했다는 점을 들며, 국회 행안위원장인 신 의원이 어떤 노력을 했는지 재차 반문했다.선대위는 “김영록 예비후보는 더욱 겸허한 마음으로 오직 전남광주특별시의 미래 발전과 도약을 위해 나아갈 것”이라며 “특별시민들을 위해 다른 예비후보들과도 힘을 합쳐 나가겠다”고 밝혔다.전날 열린 예비경선 A조 합동토론회에서는 후보 간 역학관계가 드러나며 날선 공방이 오갔다.주도권 토론 과정에서 후보들은 상호 검증을 명분으로 강도 높은 발언을 주고받으며 긴장감을 높였다.특히 강기정 후보가 민형배 후보 측근의 청렴 문제를 직격하면서 충돌이 격화됐다. 강 후보는 “통합시장은 인허가 권한이 막대한 만큼 청렴성이 핵심”이라며 “구청장 시절 비서실장이 뇌물죄로 구속된 사안에 대한 입장을 밝혀달라”고 압박했다.이에 민 후보는 “해당 인물이 공적 권한을 행사하며 범행을 저지른 것은 아닌 것으로 안다”고 답하면서도 “10년 전 일을 꺼내는 것은 네거티브 아니냐”고 맞받았다.강 후보는 “단체장 비서실장이 뇌물죄로 실형을 선고받은 것은 중대한 사안”이라며 “이를 네거티브로 치부할 수 없다”고 재반박했고, 양측 간 공방은 한층 거칠어졌다.광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지