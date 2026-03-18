김영록, 신정훈 측 비방에 “사실 왜곡 주장은 위험…힘 합쳐 나갈 것”
선거법 위반 소지 지적…“좋은 행정 모범 보여야“ 강조
500조원 반도체 투자 공약…“특별시장 되면 반드시 해결”
김영록(사진) 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보 선거대책본부는 18일 신정훈 예비후보 측의 비방에 대해 “사실을 왜곡하는 주장은 위험하다”는 공식 입장을 발표했다.
선대위는 입장문에서 “사실과 반하는 주장까지 하면서 공박하는 심정을 이해 못 할 바는 아니지만 선거법 위반 등 소지가 있다”고 지적했다.
이어 “좋은 행정은 큰 소리가 나지 않게 균형을 유지하는 일”이라며 “입후보자 모두 좋은 행정이 어떤 것인지를 시민들에게 모범적으로 보여줘야 한다”고 강조했다.
신 후보 측이 문제 삼은 500조원 반도체 투자 유치 공약에 대해서는 “전남광주특별시장 예비후보로서의 공약이며, 특별시장이 되면 반드시 해결할 것”이라고 밝혔다.
선대위는 용인 반도체 특화단지가 포화상태인 상황에서 오픈AI와 삼성 SDS 등 국내외 기업들이 전남광주에 투자하고 있다고 설명했다.
또 값싼 전기요금과 풍부한 용수 등 전남광주의 장점을 언급하며, “현실을 바탕으로 미래의 목표를 설정한 게 왜 문제인지 모르겠다”고 반문했다.
인구감소 문제에 대해서는 “전남도 만의 문제가 아닌 국가적 과제”라고 강조했다. 전남이 지난해 합계 출산율 1.04명(2025년 2분기 기준)으로 전국 1위를 차지했다는 점을 들며, 국회 행안위원장인 신 의원이 어떤 노력을 했는지 재차 반문했다.
광주전남발전연구원 분리와 관련해선, 전임 전남지사의 발표로 갑자기 진행된 사안이었다고 선을 그었다. 광주시와 전남도의 특성을 살린 연구가 제대로 이뤄지지 않는 한계가 있었다고 밝히며, 통합특별시 출범에 맞는 연구기관으로 키우겠다는 의지도 내비쳤다.
서울에 집을 두고 관사에 거주하면서 도정에 소홀했다는 주장에 대해서는 “단 한 번도 도정에 소홀한 적 없으며, 이는 언론보도 등으로 충분히 확인된다”고 반박했다.
선대위는 “김영록 예비후보는 더욱 겸허한 마음으로 오직 전남광주특별시의 미래 발전과 도약을 위해 나아갈 것”이라며 “특별시민들을 위해 다른 예비후보들과도 힘을 합쳐 나가겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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