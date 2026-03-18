“제주 상급병원 지정, 과제 해결에도 체계적으로 대응해야”
제주도가 도내 종합병원 중 한 곳을 상급종합병원으로 지정받기 위한 움직임을 추진 중인 가운데, 운영 과정에서 발생할 수 있는 여러 부작용에 대한 대책이 함께 진행돼야 한다는 제언이 잇따랐다. 상급종합병원은 중증질환을 전문적으로 치료하는 의료법상 최상위 단계 병원으로, 보건복지부가 권역별 3년 주기 평가를 통해 지정한다. 그동안 제주는 서울권역에 포함돼 서울 대형 병원과 경쟁해야 했지만, 정부가 올해 제주권역을 독립적 신설하기로 하면서 도내 병원의 지정 가능성이 한층 커졌다.
조민우 울산대학교 의과대학 교수는 18일 제주도기자협회가 개최한 ‘상급종합병원 지정과 제주 의료의 미래’ 세미나 주제 발표에서 “아프면 아플수록 멀리 있는 병원으로 가야하는 구조이기 때문에 중증질환을 치료하는 상급종합병원이 지역에 적절히 배치되는 것은 국민 의료권 보장에 있어 매우 중요한 문제”라고 말했다. 다만 “도민 입장에서는 기존에 제한없이 이용해 온 종합병원에 진료의뢰서를 제출해야 하는 등 접근성이 떨어질 수 있어 정부와 지역사회의 역할이 필요하다”고 지적했다.
토론자로 참석한 현지홍 제주도의원도 종합병원 이용 불편을 우려했다. 현 의원은 “상급종합병원 운영이 종합병원 이용에 문턱을 만들 수 있다”며 “2차 종합병원 육성과 체계화 정책이 병행돼야 한다"고 주장했다.
현 의원은 “제주가 고립된 섬이라는 특수성을 고려할 때 도민들은 기존 종합병원 이용이 제한되는 상황에 더 큰 불편을 느낄 수 있다”고 지적하고, “동시에 상급종합병원이 무엇이고 어떤 부분이 달라지고 좋아지는지 도민들에게 알리는 작업이 선행돼야 한다”고 덧붙였다.
안성희 제주도 보건정책과장은 “상급종합병원 운영 과정에서 지역 내 2차 의료 기능 약화에 대한 우려가 있는 것은 사실”이라며 “제주도는 이 같은 문제에 대응하기 위해 건강보험 빅데이터를 활용한 ‘지역 진료권역 내 급성기 의료기관 진료역량 강화 기초 연구’를 진행하고 있다”고 밝혔다.
안 과정은 또 “의료기관 간 협력 체계 구축을 위해 상급종합병원과 종합병원 간 협약 체결, 진료 의뢰·회송 체계 활성화, 의료기관 간 정례 협의체 운영 등 실질적인 협력 모델을 함께 추진해 나갈 계획”이라고 설명하고 “정부의 지역필수의료 특별회계 등 관련 재원을 확보해 종합병원의 전문 진료센터 육성과 필수 의료 인력 확충을 지원하겠다”고 말했다.
오상원 의료공공성강화 제주도민운동본부 정책기획국장은 “상급종합병원 지정은 단순히 큰 병원의 간판을 바꿔 다는 일이 아니며 편하게 병원을 이용하자는 취지도 아니”라고 했다.
오 국장은 “상급종합병원은 ‘지역완결형 필수 의료체계’의 뼈대를 세우는 중차대한 과제”라면서 “제주도는 지정 과정에서 병원이 의료의 질을 높이기 위한 인력과 시설 투자를 잘 하고 있는지 나아가 상급종합병원 지정이 도민을 위한 의료 공공성 강화라는 본연의 목적에 부합하게 흘러가는지 면밀히 지켜봐야 한다”고 강조했다.
박형근 제주대학교병원 공공의료부원장은 제주지역 병원 생태계와 의료의 질 관점에서 상급종합병원 지정이 반드시 필요하다는 입장을 피력했다.
박 부원장은 “입원 환자의 도외 병원 이용 비율이 2015년 이후 증가 추세를 보인다”며 “상급종합병원 지정은 제주 의료 발전의 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다. 그는 비용 증가 우려에 대해 “실제 도민 부담 변화는 미미한 수준”이며 “진료 과정에서 도민 편의를 높일 방안을 병원 차원에서 마련 중”이라고 설명했다.
한편 지난 2월 보건복지부 상급종합병원평가협의회는 제주를 서울 진료권역에서 분리해 독립 진료권역으로 신설하는 안건을 공식 의결했다.
이에 따라 전국 진료권역은 기존 11개에서 제주·인천·충남권 등이 추가돼 14개로 확대됐다. 정부는 오는 12월 제6기(2027~2029) 상급종합병원을 최종 지정할 계획이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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