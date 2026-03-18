음주처럼 약물운전도 측정?…경찰, 농도 기준 연구 착수
경찰이 약물 운전의 단속 기준을 체계화하기 위한 연구에 착수했다. 음주 운전 여부를 가늠하는 혈중알코올농도처럼 약물 운전에도 ‘농도 기준’을 마련하겠다는 것이다.
경찰청은 지난 17일 ‘혈중 농도 기준 도입 및 운전금지 기준’을 검토하기 위한 첫 기획 회의를 열었다.
다음 달 2일부터 시행되는 도로교통법 개정안에 따라 약물 운전자에 대한 처벌은 ‘징역 3년 이하 또는 1000만원 이하 벌금’에서 ‘징역 5년 이하 또는 2000만원 이하 벌금’으로 강화된다.
약물은 종류가 방대하지만, 생리적 특성에 따라 개인 반응의 차이가 크다. 그럼에도 약물 운전의 단속 기준을 명확히 할 필요가 있다는 지적(국민일보 2026년 2월 12일자 참조)이 있었다.
경찰이 우선 주목하는 약물은 국내 최대검출 약물인 ‘졸피뎀’이다. 국립과학수사연구원이 단속 약물을 선정하고, 수면제에 사용되는 ‘졸피뎀’에 대한 혈중 농도 기준 설정을 연구한다. 졸피뎀은 성인 1일 권장량이 10㎎으로 알려졌지만, 복용 반응의 개인차가 크다.
한국도로교통공단도 약물 운전 관련 운전면허 관리 강화 방안을 연구한다. 약물 운전 시 교통사고 위험성을 검토하고, 단속 방법에 대한 국민 수용성 조사와 개선방안 도출, 약물 운전자 적성검사 개선 등이 주된 과제다.
이번 첫 회의에는 대검찰청, 대한의사협회, 대한약사회 등이 참여했다. 경찰청은 “전문기관의 연구에서 유의미한 결과를 찾아낼 것으로 기대한다. 결과에 따라 향후 교통안전 정책에 반영해나가겠다”고 밝혔다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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