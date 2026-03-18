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성시경, 2년 만에 ‘축가’ 콘서트…“5월 노천극장서 만나요”

입력:2026-03-18 19:00
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가수 성시경이 자신의 봄 시즌 브랜드 콘서트 ‘축가’를 2년 만에 연다.

성시경은 오는 5월 2~3일과 5일 서울 연세대 노천극장에서 ‘축가’ 콘서트를 개최한다고 소속사 에스케이재원이 18일 밝혔다. ‘축가’ 콘서트가 열리는 건 2024년 5월 이후 2년 만이다.

야외 노천극장에서 공연이 진행돼 석양을 바라보며 성시경의 라이브를 즐길 수 있다. 관객들이 직접 보낸 사연과 에피소드도 소개돼 라디오 시대 아날로그 느낌의 감성과 재미를 선사한다.

‘2026 성시경의 축가 콘서트’ 포스터. 에스케이재원 제공

‘축가’ 콘서트는 2012년 시작한 이래 전 회차 매진을 기록했다. 소속사는 “올해 한층 풍성한 셋리스트를 구성했다”며 기대를 당부했다. 온라인 예매 사이트 NOL 티켓을 통해 오는 25일부터 선예매를 시작하고, 다음 달 1일부터 일반 예매를 진행한다.

데뷔 26주년을 맞은 성시경은 한국과 일본을 오가며 활발히 음악 활동을 이어가고 있다. 다양한 방송과 유튜브로도 대중과 소통하고 있다. 오는 27일부터는 KBS 2TV 심야 음악 프로그램 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’로 시청자를 만난다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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