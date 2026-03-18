극장은 늘 관객을 기다리죠…이토록 소중한 ‘극장의 시간들’
이종필·윤가은·장건재 감독 단편 3편 엮은 앤솔로지 영화
이종필·윤가은·장건재 감독의 단편 3편으로 구성된 영화 ‘극장의 시간들’이 18일 개봉했다.
‘극장의 시간들’은 함께 웃고 울고 꿈꾸며 언제나 변치 않는 친구가 되어준 극장과 영화에게 보내는 시네마 러브레터다. 관객, 감독, 배우 등 다양한 인물을 주인공으로, 영화적 재미는 물론 극장이라는 장소가 주는 독특한 경험과 기억을 환기한다.
첫 번째 에피소드인 이종필 감독의 ‘침팬지’는 2000년 서울 광화문을 배경으로 우연히 만나 신기한 침팬지 이야기에 빠져드는 세 친구의 이야기를 다룬다. 영화감독 고도(김대명)가 친구들과 함께했던 과거를 추억하는 구성으로, 가수 원슈타인이 젊은 고도를 연기했다. 이수경과 홍사빈은 젊은 고도의 친구 모모, 제제 역을 각각 맡았다.
두 번째 에피소드인 윤가은 감독의 ‘자연스럽게’는 자연스러운 연기를 위해 영화 현장에서 고군분투하는 어린이 배우들과 감독의 이야기로, 배우 고아성이 감독 역할을 소화했다.
마지막 에피소드인 장건재 감독의 ‘영화의 시간’은 오랜만에 극장에서 재회한 중년 여성들의 꿈 같은 하루를 그린다. 배우 양말복, 장혜진, 김연교, 권해효, 이주원, 문상훈이 출연했다.
‘극장의 시간들’은 예술영화관 씨네큐브가 개관 25주년을 맞아 제작한 작품이다. 극장과 영화의 미래에 대해 새로운 도전과 희망을 제시하는 한편 관객에게는 극장 관람의 즐거움을 새삼 느끼게 한다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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