“가해 소년들 경찰 조롱” vs “사회 변화가 근본 원인”…현장서도 엇갈린 촉법소년 연령
촉법소년 연령 하향 포럼 개최
정부, 논의 종합해 내달 결론
대통령 지시에 따라 형사미성년자(촉법소년) 연령 하향을 둘러싼 사회적 논의가 시작된 가운데 촉법소년을 직접 접하는 전문가들 사이에서 연령 하향에 대해 엇갈린 반응이 나왔다. 연령 하향이 범죄 억제에 실효성이 있는지 여부를 두고 입장이 팽팽히 맞서면서 실제 입법까지 상당한 진통과 시간이 소요될 전망이다.
청소년 정책 주무 부처인 성평등가족부는 18일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의의 주요 쟁점’을 주제로 포럼을 개최했다. 이날 포럼에는 실제 현장에서 촉법소년을 마주하는 전문가들이 나와 자신의 경험을 기반으로 연령 하향의 필요성을 논의했다.
9년간 학교전담경찰관(SPO)을 한 문덕주 안산 상록경찰서 경사는 “현장에서 만난 피해 학생들의 눈물과 법망을 비웃으며 ‘나는 촉법소년이라 처벌받지 않는다’고 당당하게 외치는 가해자들의 일그러진 미소를 더는 묵과할 수 없다”며 “13세 청소년의 인지적·신체적 성숙도는 이미 형사책임을 지기에 충분한 수준”이라고 지적했다.
문 경사는 “현장에서 만나는 가해 소년들은 법의 허점을 이용해 경찰을 조롱하고 피해자에게 2차 가해를 서슴지 않는다”며 “‘촉법이라 괜찮다’는 인식이 확산되면서 범죄 억제력은 상실됐고, 오히려 아이들을 더 큰 범죄의 늪으로 내모는 결과를 초래하고 있다”고 연령 하향을 강력하게 주장했다.
반면 김동건 서울가정법원 부장판사는 촉법소년 범죄가 늘어나는 원인으로 사회경제적 변화를 지목하며 연령 하향이 범죄 예방에 큰 효과를 내지 못할 것으로 봤다. 김 판사는 “최근 실무상 가장 많이 접하는 것이 무인점포에서 발생하는 물품 절도”라며 “촉법소년의 경우 발달과정의 특성상 사회규범이 아직 완전히 내면화되지 못해 외부의 환경적인 유인에 특히 취약한 것이 배경”이라고 지적했다.
김 판사는 이어 “강간·추행의 경우 성범죄로 같은 범주에 묶여 있지만 실무상 강간보다는 강제추행의 비중이 훨씬 높고 그 내용도 성적 호기심에 바탕을 둔 비교적 경미한 신체접촉이 상당수”라고 설명했다.
김 판사는 또 “최근 강간·추행 같은 전통적인 성범죄보다 인공지능(AI)과 소셜미디어 등을 활용한 신종 디지털성범죄가 늘어나는 추세인데 이는 디지털기기의 보급 확대와 소셜미디어의 이용 연령이 낮아진 것에 기인한 것으로 보인다”고 진단했다.
살인 같은 강력범행의 경우 촉법소년의 정신질환이 원인이 된 경우가 대부분이라고 김 판사는 평가했다. 그는 “연령 하향은 법적 경각심을 높이는 효과는 일부 있을 수 있지만 사건 증가를 근본적으로 억제하긴 부족하다”며 “청소년의 소셜미디어 사용 제한 같은 대책이 더 효과적일 것”이라고 판단했다.
성평등부는 이날 논의 결과와 오는 20일 있을 사회적대화협의체 2차 회의 등을 바탕으로 촉법소년 연령 조정의 적정성을 검토한 뒤 내달 말까지 결론 낼 계획이다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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